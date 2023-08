Il trouve 5000$ au sol... et se fait accuser de vol en gardant le sac

Un quinquagénaire du Connecticut qui serait tombé par hasard sur un sac rempli d’environ 5000 dollars américains a été accusé de vol après avoir décidé de le garder.

«Je marchais dans le stationnement, j’ai vu quelque chose au sol et il n’y avait personne autour donc je l’ai pris. Ce n’est pas comme si j’avais volé quelque chose [...] Ce n’était pas planifié. Tout était dans l’instant présent et c’était comme si j’avais gagné à la loterie. C'est tout», a martelé Robert Withington, 57 ans, au Connecticut Post lundi.

En mai dernier, l’homme croyait à son jour de chance au moment où il serait tombé sur le sac rempli de billets, totalisant environ 5000$ américains.

Ce dernier avait été déclaré perdu par un employé du bureau du percepteur des impôts, qui était en pleine livraison des fonds à l'agence bancaire de Quality Street au moment où il aurait remarqué la disparition du sac.

Grâce à des images de caméra de surveillance, la police de Trumbull en serait venue à la conclusion que le sac en question aurait été échappé dans le stationnement à l’extérieur de la banque, avant d’être trouvé par le quinquagénaire, qui s’est rendu vendredi dernier.

Sauf que selon elle, un insigne de la banque était visible sur le sac, qui contenait également de nombreux documents identifiant la ville comme propriétaire du contenu, a indiqué le média local américain.

«J’ai juste pris l’argent et je suis parti. Je ne savais même pas à qui il appartenait parce que je n’ai pas regardé. Tout ce que j’ai vu c’est l’argent. Si je savais que c’était mal, je l’aurais rendu tout de suite. Je n’ai pas pensé que je pouvais faire quelque chose de mal», aurait poursuivi l’homme sans antécédent judiciaire.

Mais selon James Mohs, professeur agrégé de comptabilité et de fiscalité à l'Université de New Haven, il y a peu de chance que les accusations demeurent puisque les enquêteurs devront prouver que l’homme avait «l’intention» de voler l’argent et qu’il l’aurait pris «volontairement», a-t-il indiqué au Connecticut Post.

«Après avoir vécu dans cette ville pendant 20 ans, je ne cherche pas le trouble. [...] J’ai trouvé de l’argent, et maintenant, ça va probablement me coûter de l’argent», aurait ajouté de son côté l’accusé, qui devra se présenter en cour au début du mois de septembre, même si l’enquête se poursuit.