Importantes saisies de drogues et d’armes à Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon

La Sûreté du Québec (SQ) a mis la main sur d’importantes quantités de stupéfiants et des armes à feu lors d’une opération visant à enrayer la contrebande de tabac mardi et mercredi, à Lévis.

• À lire aussi: Subventions pour contrer les changements climatiques: près de 4 M$ tirés du Fonds vert pour des producteurs de cannabis

• À lire aussi: Frappe policière contre de présumés trafiquants liés aux Hells Angels

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ et le Service de police de la Ville de Lévis ont collaboré dans le cadre de cinq perquisitions menées à Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Deux hommes de 55 ans et 54 ans, de Lévis, ont été interpellé par les policiers et pourraient faire face à des accusations en lien avec la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

«Ils seraient impliqués dans la vente de tabac et le transport de tabac de contrebande. Ils opéraient dans la région de Lévis», explique le corps de police provincial, par voie de communiqué.

Le lendemain, un homme de 43 ans a été formellement arrêté en lien avec l’affaire. Il a été épinglé pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de cannabis en vue de distribution et de vente, possession d’armes à autorisation restreinte et prohibées, entreposage négligent d’armes à feu et bris d’une ordonnance d’interdiction obligatoire d’armes.

Lors des deux jours d’opération, les policiers ont saisi 6750 cigarettes de contrebande, un plus de 4000$ en argent, environ 150 grammes de haschich, près de 400 grammes de cocaïne, 16 000 comprimés de métamphétamine, ainsi que 5 armes à feu, dont 3 armes de poing.