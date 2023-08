La surface de jeu du stade du PEPS de l'Université Laval fait peau neuve au coût de 1,2 million $

Après quatre mois de travaux, la nouvelle surface synthétique du PEPS de l’Université Laval est prête. Le Rouge et Or football a tenu un premier entraînement cet après-midi et l’équipe de rugby disputera le premier match le 8 septembre.

Les principaux intervenants affichaient leur plus beau sourire ce midi. «Malgré la pluie de cet été qui a compliqué le travail, nous avons respecté les échéanciers et le budget, a souligné le coordonnateur des infrastructures au PEPS et responsable du projet, Sébastien Bélanger. Tout sera prêt pour le premier match le 8 septembre. Notre paye sera de voir le sourire des athlètes quand ils fouleront le terrain pour la première fois.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Par souci de prudence, l’ouverture locale des équipes de football et de rugby avait été repoussée d’une semaine afin de s’assurer que tout soit prêt.

Au moment de notre passage, les employés installaient les poteaux des buts. «L’aspect visuel est réussi, a souligné la directrice du Service des activités sportives [SAS], Julie Dionne. Je ne me souvenais pas d’avoir vu la zone des buts d’un rouge éclatant. La surface était rose. Il reste maintenant à voir la qualité et comment les athlètes vont réagir, mais Glen [Constantin] avait le sourire quand il est venu marcher sur le terrain ce matin.»

Touche féminine

Dionne a mis sa touche. «Les deux tons de vert de la surface, c’est ma touche féminine, a-t-elle mentionné avec un large sourire. À Western pour la Coupe Vanier en novembre dernier, j’avais trouvé leur surface vraiment belle et on s’est inspiré d’eux.»

En raison de l’usure de l’ancienne surface qui était en place depuis 12 ans, les téléspectateurs avaient toujours l’impression qu’il y avait une fine couche de neige qui recouvrait le terrain. Même chose pour les partisans pour les parties présentées en soirée.

«Ce n’était pas beau, a convenu le coordonnateur aux infrastructures. La fibre synthétique était couchée et le reflet de la lumière créait un miroir d’où l’illusion de la neige.»

La nouvelle surface sera plus molle au cours des premières semaines et, surtout, plus sécuritaire. «La nouvelle surface a été conçue pour diminuer les commotions cérébrales au football et au rugby, a expliqué Bélanger. Le FC de Montréal n’aimerait pas jouer sur cette surface parce qu’elle est moins rapide qu’une surface construite pour les besoins précis du soccer. Il y a plus de sable et de granules et le sous-tapis est plus épais. L’absorption sera meilleure. On a aussi refait complètement le drainage, ce qui va éliminer les zones où l’eau s’accumulait.»

«L’adhérence sera meilleure, ce qui permettra aussi de réduire les blessures aux genoux et aux chevilles, de renchérir Dionne. La plus grosse partie du budget a été consacrée au drainage. On ne peut pas dévoiler les coûts totaux du projet parce qu’il reste des appels d’offres pour la piste d’athlétisme dont les travaux seront effectués au printemps.»

Tapis chauffant

Le Rouge et Or s'est fait offrir de miser sur une surface chauffante, mais le jeu n’en valait pas la chandelle. «On nous a offert la technologie chauffante [sous tapis radiant] au coût de 300 000$ plus l’électricité, mais elle n’aurait été utile que pour une courte période, a souligné Bélanger. Notre climat est différent de la côte ouest et de l’Angleterre d’où la technologie provient. On reçoit de fortes chutes de neige et les températures sont beaucoup plus froides.»

Le rugby à l’honneur

Si le football a tenu le premier entraînement, c’est à l’équipe de rugby que reviendra l’honneur de disputer le premier match. Les deux équipes ont remporté le championnat canadien l’an dernier. Le terrain est aussi ligné pour le soccer, mais le Rouge et Or continuera de disputer ses parties sur le terrain parallèle au chemin Quatre-Bourgeois.

«C’est une belle surprise, a indiqué Laurence Chabot. Je pensais que cet honneur reviendrait au football. C’est une belle reconnaissance pour le rugby et pour le sport féminin.»

Dès leurs premiers pas sur la nouvelle surface, les joueuses ont vu une différence. «On voit une différence et c’est une valeur ajoutée, a précisé Anne-Frédérique Simard. L’ajout de lignes permanentes est aussi une bonne chose. Les lignes de touche de 5 m et 15 m n’auront plus besoin d’être repeintes.»

Le Rouge et Or sera l’hôte du championnat canadien de rugby en novembre.