Le combat pour la laïcité ne sera jamais terminé.

Le gouvernement de la France interdira l’abaya à l’école, cette longue robe traditionnelle portée par un nombre croissant d’étudiantes musulmanes.

Loin d’y voir un choix vestimentaire anodin, le ministre de l’Éducation Gabriel Attal le qualifie de «geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l’école».

Non

Il ajoutait: «Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d’identifier la religion des élèves en les regardant».

«Ce n’est pas une police du vêtement, c’est une police du prosélytisme religieux à l’école», disait un élu qui appuie la mesure.

Les cas de non-respect de la loi de 2004, interdisant les signes ou tenues religieuses de toutes les confessions en milieu scolaire, ont augmenté de 150% depuis l’an dernier, essentiellement des cas liés aux symboles associés à l’islamisme.

À cette hauteur, c’est évidemment un mouvement de désobéissance orchestré.

Vous vous demandez: quel rapport avec nous?

Au Québec, en effet, la loi interdisant le port des signes religieux ne s’applique qu’aux enseignants.

J’accepte que le gouvernement Legault se soit montré prudent et n’ait pas étendu l’interdiction aux étudiants.

Nous ne sommes pas encore dans la situation dramatique de la France, mais il faudra rester vigilants et, s’il fallait éventuellement agir, ne pas attendre que la situation s’envenime.

Il faut comprendre que l’interdiction imposée chez nous est fragile, et pas seulement parce qu’elle est contestée devant les tribunaux.

Dans Le Devoir de la semaine dernière (24 août), deux professeures de l’Université de Montréal prenaient prétexte du manque d’enseignants pour soutenir qu’il fallait lever cet interdit.

Cette levée ouvrirait surtout les portes de l’enseignement aux femmes musulmanes voilées.

«Qu’est-ce qui est le plus dommageable actuellement pour nos enfants et la société québécoise?» disaient-elles. «Avoir une enseignante qualifiée qui porte un signe religieux ou avoir “un adulte” non formé en enseignement dans la classe?»

Une perle de démagogie. Les signataires accepteraient-elles un prêtre en soutane en guise d’enseignant? Hmm...

Ouverture et tolérance? Que penser de l’ouverture et de la tolérance d’une personne qui va jusqu’à s’autoexclure en refusant d’ôter ce signe religieux devant des enfants?

Pourtant, des tas de musulmanes non voilées enseignent dans nos écoles.

La laïcité n’est pas nécessairement hostile à la religion. Elle refuse simplement que la religion s’immisce partout et régente tout.

Principes

La laïcité, c’est le cadre juridique qui permet le mieux la coexistence de points de vue différents sur la base de trois principes parfaitement résumés par le philosophe Henri Pena-Ruiz: la liberté de conscience, donc le droit pour chacun de croire ou non, l’égalité de droits, donc le refus de donner des privilèges à une croyance particulière, et l’universalité, c’est-à-dire que l’État ne peut unir qu’en faisant la promotion de ce que nous avons en commun et non de ce qui distingue chacun.

Le combat pour la laïcité ne sera jamais terminé.