Le filet mignon à son meilleur prix de l’année chez Supec C

Rabais en épicerie du 31 août au 6 septembre 2023

Ça y est, les petits comme les grands ont fait leur retour en classe !

Pour l’occasion, j’ai eu envie de vous offrir un cours 101 de planification de repas dans un dossier spécial que vous retrouverez sur le site ! Vous y trouverez des tonnes de trucs et d’astuces pour alléger la routine et réduire la charge mentale des soupers de semaine (et de tout ce qui les accompagne).

Parlant d’astuces pour les semaines pressées, en voici une que j’affectionne particulièrement : avoir toujours sous la main des boules de pâte à biscuits au congélateur (c’est un vrai sauve-la-vie quand on n’a pas le temps de cuisiner) !

Si vous ne le saviez pas, la pâte à biscuits crue se congèle très bien (à l’exception des pâtes à biscuits trop liquides). On suit la recette à la lettre, on la portionne en boules sur une plaque comme indiqué... et on met le tout au congélateur plutôt qu’au four. Après quelques heures, la pâte à biscuits est bien gelée et on peut la transférer dans un sac ou un contenant à congélation bien identifié.

Le jour où on a envie de biscuits maison, on met les boules sur une plaque le temps que le four préchauffe en suivant les indications de la recette originale, on enfourne une à deux minutes de plus... et le tour est joué ! Ça fonctionne aussi très bien lorsqu’on a de la visite à l’improviste... et tout ça sans avoir à salir un bol !

Nouveaux arrivages sur les étalages

Les courges du Québec commencent à se pointer le bout du nez dans les épiceries ! Ce sont des alliées polyvalentes, économiques et qui se conservent souvent bien longtemps... et c’est aussi le signe que l’automne s’en vient tranquillement !

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Des circulaires assez intéressantes pour ce long week-end de la fête du Travail ! On retrouve de tout : des coupes abordables comme le porc haché jusqu’au gros filet mignon (au prix de l’automne dernier, ce n’est pas rien !) et des fruits et légumes à la tonne.

Parlant de filet mignon, c’est une pièce plus coûteuse, mais le couper en steaks et le congeler en portions au retour de l’épicerie pourra vous permettre de profiter de ce rabais des mois durant et de vous cuisiner des repas comme au restaurant pour beaucoup moins cher. Et finalement, comme c’est la rentrée, si vous avez l’habitude de cuisiner les collations et les desserts pour les lunchs de toute la famille, le rabais sur le 10 kg de farine au Provigo peut vraiment valoir la peine !

Bacon de marque maison (375 g) à 3,99 $ au Super C

à 3,99 $ au Super C Bifteck d’aloyau ou de côte d’aloyau à 7,88 $ (du 31 août au 3 septembre seulement) au Provigo

à 7,88 $ (du 31 août au 3 septembre seulement) au Provigo Bifteck ou rôti de côte à 7,88 $/lb au Metro

à 7,88 $/lb au Metro Combo de saucisses fraîches (675 g) à 6,99 $ au IGA

à 6,99 $ au IGA Côtes de dos de porc à 3,99 $/lb au Provigo

à 3,99 $/lb au Provigo Côtes de flanc de porc à 3,99 $/lb au Metro pour les membres Moi

à 3,99 $/lb au Metro pour les membres Moi Crevettes blanches du Pacifique (300 g) à 5,88 $ au Maxi

à 5,88 $ au Maxi Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (300 g) à 6,99 $ au Provigo

à 6,99 $ au Provigo Dinde ou poulet haché (454 g) à 2/12 $ (à l’achat de 2 ou plus) au Provigo

à 2/12 $ (à l’achat de 2 ou plus) au Provigo Émincé de jambon ou de poitrine de dinde de marque maison (400 g) à 7,99 $ au Metro

à 7,99 $ au Metro Farine tout usage de marque maison (10 kg) à 9,99 $ (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $ (meilleur prix de l’année) Filet mignon (gros morceaux sous vide) à 11,99 $/lb (du 31 août au 2 septembre seulement) au Super C (meilleur prix de l’année et jusqu’à épuisement des stocks ; aucun bon différé)

à 11,99 $/lb (du 31 août au 2 septembre seulement) au Super C (meilleur prix de l’année et jusqu’à épuisement des stocks ; aucun bon différé) Filets de saumon sockeye surgelés à 8,88 $/lb au Maxi

à 8,88 $/lb au Maxi Fromage en bloc de marque maison (400 g) à 3,99 $ au IGA

à 3,99 $ au IGA Pilons ou hauts de cuisses de poulet à 2,49 $/lb au Provigo

à 2,49 $/lb au Provigo Rôti de longe de porc désossé à 2,99 $/lb au Metro

à 2,99 $/lb au Metro Rôti de porc picnic à 1,55 $/lb au Maxi

à 1,55 $/lb au Maxi Saucisses fumées (450 g) à 2/5 $ au Metro

à 2/5 $ au Metro Saucisses fraîches (375g) à 2,75 $ au Walmart

à 2,75 $ au Walmart Sections de crabe des neiges à 9,99 $/lb au Super C (jusqu’à épuisement des stocks ; aucun bon différé)

LUNDI

POITRINES DE POULET MARINÉES AU YOGOURT ET LÉGUMES GRILLÉS

Recette tirée de ZESTE

Photo zeste

Portions : 4

Préparation : 25 min

Marinade : 45 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 3,35 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pensez à faire cuire un oignon, un poivron et deux courgettes en même temps pour la salade de pâtes en lunch !

MARDI

BOULETTES DE PORC AU GINGEMBRE SUR FEUILLES DE LAITUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,45 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous voulez un souper express plus tard dans la semaine, vous pourriez très bien doubler les boulettes (et les retirer de la poêle avant de mettre la sauce).

MERCREDI

SAUMON ET POIVRONS AU CHILI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,17 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

QUESADILLAS AUX HARICOTS NOIRS, AU MAÏS ET AUX COURGETTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 2,86 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

VENDREDI

BOLS DE VERMICELLES ET BOULETTES DE PORC À LA CITRONNELLE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,22 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Utilisez du concombre anglais (environ 1/3) tranché finement en remplacement des concombres libanais. Dans tous les cas, comme les pois mange-tout ne sont pas en vedette cette semaine, j’ai calculé une carotte et plus de concombre en guise de substitution.

LUNCH

SALADE DE PÂTES AUX LÉGUMES GRILLÉS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 1,41 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

MUFFINS AUX COURGETTES ET AUX CAROTTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 12

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 0,19 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette