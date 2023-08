Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a démissionné

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, qui a joué un rôle clef dans le soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe et avait prévenu récemment vouloir quitter son poste, a formellement démissionné jeudi.

Personnalité influente de l'exécutif conservateur plusieurs fois pressenti pour devenir premier ministre, Ben Wallace, 53 ans, avait indiqué pendant l'été son intention de se mettre en retrait de la vie politique après neuf ans au gouvernement, dont quatre à la Défense.

«J'ai été élu député en 2005 et, après tant d'années, il est temps de m'investir dans les aspects de la vie que j'ai négligés et d'explorer de nouvelles opportunités», écrit-il dans sa lettre de démission publiée par les services du premier ministre Rishi Sunak.

Ce dernier doit annoncer rapidement, probablement dans la journée, le nom de son successeur. Selon la chaîne SkyNews, il s'agit du ministre de l'Énergie Grant Shapps.

La presse britannique estimait que ce changement prévu s'inscrirait dans un remaniement plus large permettant à Rishi Sunak de se préparer aux législatives prévues l'année prochaine, qui s'annoncent difficiles pour les conservateurs au pouvoir depuis 13 ans face aux travaillistes. Mais les dernières informations suggèrent que ce renouvellement interviendra plus tard à l'automne.

Élu au Parlement britannique depuis 18 ans, Ben Wallace est la personne qui est restée le plus longtemps au ministère de la Défense depuis Winston Churchill, en y prenant ses fonctions en 2019, après avoir été le ministre de la Sécurité de Theresa May.

C'est le seul ministre chargé d'un portefeuille de premier plan à être resté en poste dans les trois derniers gouvernements: celui de son allié Boris Johnson, celui, éphémère, de Liz Truss, et enfin celui de Rishi Sunak.

Monde «plus instable»

Ben Wallace, lui-même officier réserviste, a joué un rôle primordial dans le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN, il a échoué à obtenir l'aval des États-Unis, et le Norvégien Jens Stoltenberg a été reconduit.

Il est notamment salué pour avoir contribué à convaincre les Occidentaux de fournir à Kiev de l'aide militaire face aux troupes russes.

Le plus souvent mesuré en public, il s'est d'ailleurs laissé aller l'an dernier devant des militaires britanniques à des propos sans équivoque, estimant que le président russe Vladimir Poutine «était devenu complètement fou» pour avoir envahi l'Ukraine «sans alliés».

«Nous pouvons toujours recommencer» avait-il ajouté, évoquant comment les troupes britanniques, alliées aux Français et aux Ottomans avaient battu l'armée du tsar Nicolas Ier en 1853 en Crimée.

Avant la guerre en Ukraine, Ben Wallace avait dû superviser le retrait mouvementé et critiqué des troupes britanniques d'Afghanistan en 2021, mais aussi redéfinir la stratégie de défense du Royaume-Uni après le Brexit, en se battant sans relâche pour une augmentation du budget de l'armée.

Si cet élu réputé pour sa loyauté n'a pas exprimé de critiques dans sa lettre de démission, il a de nouveau appelé à ne pas négliger l'armée, alors que le gouvernement cherche des économies en ces temps de surinflation.

«Je crois sincèrement qu'au cours de la prochaine décennie, le monde deviendra plus incertain et plus instable. Nous sommes tous deux convaincus que le moment est venu d'investir», écrit-il à Rishi Sunak.

Ce dernier a dit «comprendre» la décision de son ministre dans sa lettre de réponse, où il lui rend un hommage appuyé et exprimé ses «remerciements et respect».

Ben Wallace est l'un des artisans de l'alliance militaire AUKUS incluant le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie et visant à contrecarrer les ambitions chinoises dans la région Asie-Pacifique. Le projet a fâché la France, pays allié au sein de l'OTAN, qui a perdu un mégacontrat de sous-marins pour Canberra.

Il avait précisé pendant l'été ne pas compter se représenter au Parlement, non pas parce qu'il pensait que les conservateurs allaient perdre mais parce que sa circonscription, située dans le nord-ouest de l'Angleterre, va être supprimée à la suite d'un redécoupage électoral.