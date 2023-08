«Le temps d’un été» est le plus gros succès québécois au box-office depuis 2019

Grâce à des recettes qui totalisent à ce jour 2 170 404 aux guichets, la comédie Le temps d’un été est désormais le film québécois qui a récolté le plus d’argent au box-office depuis Menteur, en 2019.

À l’affiche depuis le 14 juillet, Le temps d’un été a ainsi dépassé 23 décembre (2022) et Le guide de la famille parfaite (2021), les deux plus grands succès québécois des deux dernières années au box-office.

Le long métrage de Louise Archambault a toutefois encore beaucoup de chemin à faire pour égaler le montant de 6 M$ récolté à l’été 2019 par Menteur, comédie d’Émile Gaudreault mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand.

«C’est une magnifique nouvelle pour le film et pour le cinéma québécois, s’est réjoui jeudi par voie de communiqué le président du distributeur Immina Films, Patrick Roy.

«Les gens sont de retour en grand nombre dans les salles à travers toute la province et c’est merveilleux de voir à quel point le long métrage réalisé par Louise Archambault et écrit par Marie Vien continue de rejoindre le public alors qu’il entame sa huitième semaine à l’affiche. Le temps d’un été est une œuvre lumineuse et rassembleuse qui réussit à toucher le cœur des gens et c’est, à ce jour, notre plus gros succès au box-office chez Immina Films.»

Le temps d’un été raconte l’histoire d’un aumônier de rue et curé de paroisse de Montréal (joué par Patrice Robitaille) qui doit se résoudre à fermer son église parce qu’il n’arrive plus à payer les comptes. Après avoir hérité d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve, il décidera d’y emmener une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances.

Le film est toujours à l’affiche dans plus d’une vingtaine de salles de la province.