Les affres du service à la clientèle

Ma femme et moi voulons témoigner d’une visite récente dans un grand magasin de quincaillerie. On ne le nommera pas parce qu’on ne veut nuire à personne, mais on ne se cachera pas que le service à la clientèle dans ce genre de lieu n’est plus ce qu’il était avant la pandémie. Si on a besoin d’aide, il faut qu’on fasse les allées les unes après les autres pour trouver un commis disponible tellement ils sont peu nombreux. Et quand on en trouve un, plus souvent qu’autrement il est incapable de répondre, puisqu’il n’est pas spécialiste dans tout le pauvre. Mais il faut apprendre à vivre avec ça.

Ce qu’on a de la misère à accepter par exemple, ce sont les Ti-Jo connaissant de clients qui n’ont plus aucune patience et qui s’adressent aux pauvres commis ainsi qu’aux caissières en les traitant comme de la merde parce qu’ils ou elles sont incapables de répondre à leurs questions. On a été témoin hier d’une scène disgracieuse qui nous a figés sur place, ma femme et moi. Bon Dieu de merde, calmez-vous le pompon tout le monde !

La vie est trop courte pour la vivre enragé

Pas besoin de se demander pourquoi, dans la majorité des commerces et des banques, on voit des affiches enjoignant la clientèle à parler avec respect aux employés, tant la situation s’est dégradée sur le plan du respect.