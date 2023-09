Les enfants ont-ils des droits sur leurs parents?

Je suis veuve depuis deux ans. J’ai 62 ans et j’ai deux filles de 22 et 25 ans, ainsi qu’un fils de 20 ans. Je fus la proche aidante de leur père pendant les deux dernières années de sa vie qui ont fait suite à un grave infarctus dont il ne s’était jamais remis. J’ai accepté cette tâche, même si cet homme autoritaire ne me l’a pas rendue facile. Je n’en ai rien dit à mes enfants, mais je ne vous cacherai pas qu’à son décès, je rêvais d’une libération.

L’année suivant le décès de mon mari, je fus occupée par la succession et l’obligation imposée par mon médecin de me remettre en forme. Une fois ces deux devoirs remplis, je me suis sentie prête à revivre, et j’ai recommencé à revoir mes amies. J’avais soif de sorties pour me changer les idées.

Au bout d’une autre année, alors que je jasais avec une de mes amies qui me disait que le temps était peut-être venu de penser à me trouver un nouveau compagnon, je me suis mise à réfléchir au fait que j’étais encore relativement jeune, et que oui, j’avais le droit de songer à une nouvelle vie de couple.

Grâce à cette amie justement, j’ai fait la rencontre d’un homme charmant, un peu plus âgé que moi, mais en grande forme physique. Depuis, on est sortis plusieurs fois, et comme on a des tonnes d’affinités, on songe à faire vie commune. Le problème, c’est que j’en ai parlé à mes enfants, et que mes deux filles sont totalement contre.

Elles me disent que je ne peux pas faire ça à notre père, qu’aucun homme ne lui irait à la cheville, et que je devrais me contenter de sortir avec lui de temps en temps. Comme mon fils de son côté trouve que je devrais profiter de ma vie comme je l’entends sans me préoccuper de l’avis de ses sœurs, je ne sais plus trop sur quel pied danser. J’écoute mes filles ou j’écoute mon fils ?

Anonyme

Pourquoi ne pas juste écouter votre petite voix personnelle qui vous invite à profiter de cette belle rencontre ? Vous entrez dans une autre phase de votre vie dont vous seule êtes le maître d’œuvre. Cet homme ne vient remplacer personne, il vient juste à la suite de quelqu’un qui n’est plus et à qui vous avez rendu le plus bel hommage qui soit en vous occupant de lui jusqu’à la fin.