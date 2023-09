Les octrois de contrats à des firmes externes par Investissement Québec ont doublé

Les octrois de contrats à des firmes de consultation externes ont plus que doublé chez Investissement Québec (IQ) entre les deux derniers exercices financiers, passant de 24,2 M$ à 51,1 M$.

Le Journal a obtenu ces précisions en vertu d’une demande d’accès à l’information. Les sommes comptabilisées ne représentent que les contrats d’une valeur de 50 000$ et plus.

La directrice principale Médias et affaires gouvernementales chez IQ, Isabelle Fontaine, a expliqué que la valeur des contrats octroyés a été calculée sur leur durée entière et non dans les dépenses de chacun des exercices financiers. IQ, dit-elle, a choisi de s’engager à plus long terme avec ses fournisseurs de services.

Quand tu t’engages à plus long terme avec un fournisseur, c’est clair qu’il te donne de meilleurs tarifs. L’objectif est d’être plus stratégique et d’avoir de meilleures économies d’échelle », souligne Mme Fontaine.

Les dépenses de voyage augmentent chez IQ

Les consultants ont été embauchés par IQ pour divers services, tels que les technologies de l’information, la comptabilité, la gestion de projet et de changement, l’ingénierie et l’architecture, les communications, le marketing, les relations publiques, les conseils en développement économique international, la gestion de risques, l’actuariat et l’analyse de rémunération.

Augmentation de 152% aux RH

Aux ressources humaines, la première vice-présidente Marie Zakaïb, a autorisé des contrats de 2,7 M$ en 2021-2022 et de 6,8 M$ en 2022-2023; une augmentation de 152% en un an.

IQ précise que le contrat de six ans pour la plateforme de gestion RH représente à lui seul une somme de 1,4 M$ sur le total des contrats octroyés en 2022-2023. Les services d’une firme de chasseurs de têtes, eux, valent 391 000$ et dureront trois ans. Plusieurs autres contrats de longue durée auraient ainsi été conclus lors du dernier exercice financier.

Les autres renseignements obtenus en vertu de l’accès à l’information permettent de préciser que l’effectif RH d’IQ est maintenant de 44 personnes pour une organisation comptant au total 1220 employés. Cela donne un ratio d’un professionnel ou cadre RH pour 27 employés. Diverses sources consultées dans l’univers RH situent les bonnes pratiques quelque part entre 1 pour 60 et un pour 100, bien que cela puisse varier selon la nature des organisations.

La vice-présidence RH chez IQ compte par ailleurs 11 gestionnaires, dont certains ont seulement deux ou trois relevants.

À titre comparatif, Loto-Québec, évolue avec sept gestionnaires RH pour un millier d’employés et la SAQ, avec 7200 employés, se débrouille avec 14 cadres RH.

«La majorité des services pour lesquels l’équipe des ressources humaines d’IQ a recours à des firmes externes ne pourrait être effectuée à l’interne. Quant à notre ratio d’encadrement, celui-ci se compare bien avec notre marché de référence. Il ne peut pas être comparé à celui des autres sociétés d’État que vous prenez en référence, étant donné la nature des emplois qu’elles offrent», a répondu Mme Fontaine chez IQ.