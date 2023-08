Lévis sonde sa population pour sa Vision 2040

Pour « bâtir le Lévis de demain », la Ville sonde sa population dans le cadre de sa nouvelle Vision 2040.

C’est ce que le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a annoncé jeudi matin en point de presse.

Le sondage restera en ligne jusqu’au 29 septembre. Cette démarche de participation citoyenne s’articule autour de cinq thèmes : La mobilité, le développement économique, Le développement social, les loisirs et la culture, l’aménagement du territoire et le cadre bâti ainsi que l’environnement.

« Cette contribution citoyenne permettra d’élaborer les lignes directrices qui définiront les priorités pour les prochaines années afin de guider ses décisions futures », soutient l’administration Lehouillier.

Un peu à la blague, le maire a ajouté qu’il compte davantage s’inspirer de Paris que de Laval pour son futur développement.

Troisième lien et avenir politique

Interrogé à savoir s’il pense qu’un 3e lien - routier ou réservé au transport en commun – verra le jour d’ici 2040, le maire de Lévis a insisté pour dire qu’il est important de « reprendre la réflexion » sur sujet de cet enjeu dans une perspective régionale.

Avant de penser à 2040, faut-il s’attendre à ce que le maire Lehouillier, en poste depuis près de 10 ans, se présente de nouveau à la mairie de Lévis en 2025? Celui qui fêtera lundi son 70e anniversaire a dit que son père, âgé de 100 ans, lui a récemment posé cette question et que ça seule réponse fut qu’il va « y réfléchir ».

Cohérence des décisions

Insistant par ailleurs sur la « croissance fulgurante en matière de démographie, de développement territorial et de développement économique depuis des années », le maire de Lévis a affirmé que « nous sommes rendus à une étape où nous souhaitons définir ensemble avec tous les acteurs du milieu les grandes orientations pour le développement du Lévis de demain ».

On vise notamment à « définir une direction et des balises de développement, assurer la cohérence des décisions prises et des actions mises en œuvre tout en identifiant les défis et les enjeux pour soutenir une croissance et garantir un développement durable du territoire et la qualité de vie des citoyens ».

D’autres consultations seront menées spécifiquement auprès des étudiants et des organismes partenaires. Une démarche de consultation auprès du personnel municipal a déjà été réalisée en juin.