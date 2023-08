LNH: Phil Kessel prêt à faire un immense sacrifice pour jouer

Joueur autonome sans compensation à quelques semaines du début des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le vétéran Phil Kessel a encore le feu sacré malgré ses trois bagues de la Coupe Stanley et souhaite jouer en 2023-2024.

Et d’après l’expert de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, l’attaquant de 35 ans est prêt à mettre fin à sa séquence - toujours active - de 1064 matchs en saison régulière, la plus longue de l’histoire du circuit Bettman. Gagnant de la coupe avec les Golden Knights de Vegas qui l’ont peu utilisé en éliminatoires, il est disposé à participer sporadiquement à des rencontres, selon la même source.

Avant la campagne 2022-2023, Kessel a signé une entente d’un an et de 1,5 million $. Il a inscrit 14 buts et 22 mentions d’aide pour 36 points. Après avoir joué les 82 parties du calendrier, il a revêtu l’uniforme quatre fois en séries et a obtenu deux aides. Par ailleurs, il lui manque huit points pour atteindre le plateau des 1000 en carrière.