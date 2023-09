Longue fin de semaine: 8 activités à Québec et à Montréal

Qui dit longue fin de semaine dit un peu de temps libre pour découvrir des expositions, assister à des spectacles ou tenter de nouvelles activités. En voici huit pour profiter de cette fin de semaine de trois jours à Québec et à Montréal.

Québec:

Déambuler dans la forêt lumineuse à Onhwa Lumina

Direction le village de Wendake pour une soirée tout en lumière au cœur de la forêt. Ce parcours de 1,2 km imaginé par Moment Factory nous permet de plonger dans la culture et les fascinantes traditions de la grande Nation huronne-wendat au fil de 7 stations d’œuvres brillantes, mouvantes et musicales. Une sortie en nature simplement magique.

-Heures de départ précises par billet, adulte 29$, enfants 6-12 ans 14,50$ + taxes, 5 ans et moins gratuit. Dans la réserve autochtone de Wendake

Catherine Bouchard

https://onhwalumina.ca/

Visiter l’exposition Alexander McQueen: l’art rencontre la mode

Cette exposition, qui prendra fin le 10 septembre prochain, se veut la première présentation canadienne de cette rétrospective de l’œuvre du designer britannique Alexander McQueen. Considéré comme une figure majeure de l’industrie de la mode entre 1990 et 2010, il était surnommé l’enfant terrible de la mode britannique. Fascinant de comprendre pourquoi.

-De 12$ à 25$, au Musée national des beaux-arts du Québec

https://www.mnbaq.org/exposition/alexander-mcqueen-1299

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Découvrir de nouveaux talents au spectacle Surface

On se rend de l’autre côté du fleuve pour assister, les 1er et 2 septembre, à la 6e édition du spectacle Surface. Complètement gratuit, cet événement extérieur se tenant au quai Paquet permet de découvrir des interprètes de la relève qui partageront les planches avec des artistes connus, comme Vincent Vallières, Valaire, Andréanne A. Malette et Bleu Jeans Bleu. Le tout sur fond de fleuve Saint-Laurent.

-Vendredi dès 18h et samedi dès 16h au quai Paquet de Lévis, gratuit

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

https://spectaclesurface.com/

Assister au spectacle Pour toi Céline – Hommage à l’album D’eux

Il reste quelques billets pour assister au grand spectacle hommage à l’album D’eux de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Présenté dans le cadre de la SuperFrancoFête le dimanche 3 septembre, il regroupera Roch Voisine, Isabelle Boulay, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Axelle Red, Corneille, Véronique DiCaire et plusieurs chanteurs européens.

-Dimanche 3 septembre à l’Agora du port de Québec, de 24,98$ à 84,99$ taxes incluses

TOMA ICZKOVITS

https://superfrancofete.com/pour-toi-celine-hommage-a-lalbum-deux/

Montréal :

Participer au JOAT Festival international de street dance

La 8e édition de ce festival de danse de rue se poursuit jusqu’au 4 septembre. On s’y rend pour admirer le talent d’artistes d’ici et d’ailleurs s’affronter et partager leur passion pour la danse.

-Dans le quartier des spectacles, activités payantes et gratuites.

https://www.dansedanse.ca/fr/joat-festival-2023

TOMA ICZKOVITS

Goûter la gastronomie vietnamienne aux Premiers Vendredis

Des dizaines de camions de rue, plein de découvertes culinaires, une ambiance festive et musicale, des jeux, un hommage à la cuisine et la culture vietnamiennes et un spectacle de Clay and Friends: vous ne voulez pas manquer cette soirée de ce qui est considéré comme l’un des plus grands rassemblements de camions de nourriture au Canada.

-Vendredi 1er septembre au Stade olympique, de 16h à 23h

https://www.lespremiersvendredis.ca/

Les Premiers Vendredis- Bruno Destouches

Danser au Piknic Électronik

Amateurs de musique électronique et de danse, rendez-vous au parc Jean-Drapeau pour vous trémousser au son des DJ invités ce week-end. Parmi ceux-ci, la Montréalaise Misstress Barbara et Giuseppe Lanni, le dimanche, et Infravision et Belaria, le lundi.

-Dimanche et lundi au parc Jean-Drapeau, de 22$ à 47$ + taxes

https://piknicelectronik.com/fr

COURTOISIE MICHEL LEGAULT

Voyager en Égypte au Musée Pointe-à-Callière

Jusqu’au 15 octobre, on plonge dans le passé et les mystères de l’Égypte ancienne en visitant l’exposition Égypte. Trois mille ans sur le Nil. S’y trouvent plus de 300 objets authentiques au fil d’un parcours historique qui fascine. Des origines jusqu'à la conquête romaine, bonjour la passionnante immersion dans la vie quotidienne des fameux pharaons!

-Au Musée Pointe-à-Callière, adulte 26$, jeunes 18-30 ans 17$, adolescents 13-17 ans 13$

https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/egypte/