MLB : la marge de manœuvre des Blue Jays de plus en plus petite

Si les Blue Jays de Toronto souhaitent se tailler une place en séries d’après-saison, ils ont intérêt à connaître un excellent mois de septembre et à éviter de trébucher contre des formations déjà éliminées, comme les Rockies du Colorado qu’ils visiteront dès vendredi.

L’équipe de la Ville Reine a besoin de chaque triomphe afin de continuer à espérer, car elle accuse un retard de deux parties et demie sur les Rangers du Texas, détenteurs du dernier laissez-passer donnant accès aux éliminatoires dans la Ligue américaine de baseball. La bonne nouvelle, c’est qu’elle profite d’une séquence très favorable au calendrier, puisqu’après avoir accueilli les faibles Nationals de Washington cette semaine, elle a rendez-vous avec le pire club de la Nationale; effectivement, le Colorado affiche un piètre dossier de 49-84 et peut déjà penser à 2024.

Avant de recevoir les Rangers pour une série de la plus haute importance du 11 au 14 septembre, les Jays pourront faire le plein de victoires aux dépens d’autres rivaux médiocres tels les Athletics d’Oakland et les Royals de Kansas City. Compte tenu de l’horaire à venir et de l’effectif en place, la confiance règne à l’intérieur de leur vestiaire.

«Je pense que nous attendions tous cela. En discutant avec les gars des autres équipes, je sais qu’ils s’y attendent et espérons que ça arrivera, a déclaré au quotidien "Toronto Sun" le lanceur Chris Bassitt quant au potentiel regain de vie des siens. Si nous rassemblons tous les facteurs requis, je ne crois pas qu’il y ait une meilleure formation dans les ligues majeures.»

Répondre à l’appel

Conséquemment, les amateurs de baseball torontois risquent d’être plus exigeants, à l’image des porte-couleurs des Jays. Le dernier droit d’une saison est souvent le moment du jugement à l’égard des participants qui réussiront ou échoueront.

«C’est le baseball. Partout dans le circuit, il y a pas mal de bons clubs et les objectifs sont fixés au début de l’année : vous les atteignez, vous les ratez ou vous les dépassez», a simplifié le gérant John Schneider.

«À partir de maintenant, chaque match doit être gagné. Je sais qu’il y a beaucoup de pression sur nous et de nombreux clubs, mais en gros, il s’agit de faire le travail, a renchéri Bassitt. Vous pouvez prétendre que c’est de la pression, sauf que c’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à jouer pour cette organisation. C’est excitant et ce que nous voulions, d’être dans la course.»

-Sur le plan individuel, Vladimir Guerrero fils veut sûrement exploser en attaque. Dans les trois duels face aux Nationals, il n’a pas claqué de circuit, se contentant de faire marquer trois points et de cogner trois coups sûrs en 14 présences à la plaque. Cette saison, il a totalisé 20 longues balles et sa moyenne au bâton est de ,267.