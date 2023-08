Penguins : un joueur risque de profiter de l’arrivée d’Erik Karlsson

Les Penguins de Pittsburgh ont vécu le printemps dernier les affres d’une première exclusion des séries en 17 ans et ont effectué divers changements, incluant l’acquisition d’Erik Karlsson, et s’il y a un hockeyeur qui peut se réjouir de l’échange conclu cet été, c’est le défenseur gaucher Ryan Graves.

Lui-même un ajout de taille des «Pens» au cours de la saison morte, l’athlète de 28 ans a de bonnes chances de patiner sur la même paire que le Suédois obtenu par le biais de la transaction avec les Sharks de San Jose. Et si ce n’est pas le cas, une alternative portant le nom de Kristopher Letang pourrait l’attendre.

Évidemment, l’ancien de l’Avalanche du Colorado et des Devils du New Jersey ayant signé un contrat de six ans et de 27 millions $ ne cache pas sa joie de se retrouver dans une formation comptant sur le plus récipiendaire du trophée James-Norris.

«Un gars comme moi qui lance de la gauche et qui priorise le style défensif ne sait jamais avec qui il jouera. Cependant, même s’il n’est pas mon partenaire, les choses se placeront et j’aurai des séquences de jeu avec les gars. Mais c’est bien d’avoir un tel joueur dans les alentours et il rendra le club nettement meilleur», a prédit Graves au site NHL.com.

«L’an dernier, il a vécu une campagne historique [101 points] et il a été formidable au sein d’une formation de San Jose qui en a arraché. Il représentait toute leur attaque, donc l’ajout d’un morceau semblable est excitant.»

Un autre coéquipier connu

Toutefois, il n’y a pas seulement Karlsson qui suscite l’attention dans l’entourage des Penguins. Un certain Sidney Crosby continue d’en mener large et Graves a hâte de faire plus ample connaissance avec le capitaine de l’équipe, un triple vainqueur de la coupe Stanley.

«J’essaie juste d’imaginer comment il dirige un groupe. Je vois à quel point il est en contrôle sur la glace et à l’extérieur, et de quelle manière il prend soin de lui-même. Il prend tout cela très au sérieux. Il a 36 ans? On dirait qu’il en a 30. Il bouge encore bien et il présente des statistiques superbes, tout en prêchant par l’exemple», a-t-il complimenté.

Pour toutes ces raisons, l’arrière s’attend à voir les siens reprendre leurs bonnes habitudes et retourner en séries l’an prochain.

«Je ne connais pas les autres gars du club, mais je sais que Sid est l’un des individus les plus compétitifs que j’ai rencontrés. Donc, il veut gagner à nouveau [...] et il joue toujours à un niveau élite. Puis, nous misons sur une formation qui peut obtenir du succès, selon moi.»