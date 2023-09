Polaris: apocalypse surréaliste

Ayant fait l’ouverture du Festival international de films Fantasia, Polaris, de KC Carthew, est une œuvre singulière mettant en vedette Viva Lee, Khamisa Wilsher et Muriel Dutil.

En 2144, la planète est plongée dans un hiver éternel. Une jeune fille, Sumi (Viva Lee), survit tant bien que mal dans cet environnement éprouvant avec l’aide de sa «mère», une ourse polaire, et guidée par Polaris, l’étoile Polaire. Alors qu'elle est faite prisonnière par un groupe de femmes, elle fera la connaissance d’autres habitantes de la planète désolée après avoir réussi à s’échapper, parmi elles Muriel Dutil, une autre voyageuse solitaire.

Polaris est incontestablement une œuvre qui fait appel à l’imaginaire et aux sensations des cinéphiles. Les dialogues, entièrement dans une langue imaginaire qui n’est pas traduite, sont formés de cris et de sons gutturaux qui nous ramènent sans cesse à un niveau primaire, animal et sensoriel.

La scénariste et réalisatrice KC Carthew (The Sun at Midnight, 2016) continue de faire perdre leurs repères aux spectateurs en les plongeant dans une immensité blanche, et ce, afin de mieux faire saisir les liens entre l’humain et la nature, notamment avec la présence de l’ourse. Ce langage visuel et intuitif surprenant s’avère extrêmement efficace et presque poétique malgré sa filiation esthétique évidente avec Mad Max.

On ne peut s’empêcher de penser aussi à High Life, de Claire Denis, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, même si le propos et le ton sont profondément dissemblables. Dans les deux cas, on perd pied, dans les deux cas, on apprend à comprendre un langage cinématographique particulier et dans les deux cas, on est fasciné par un exercice de style envoûtant.

Note: 3,5 sur 5