Photo fournie par le Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners a lancé récemment son importante collecte de fonds de la rentrée scolaire afin de répondre à la demande toujours plus grandissante pour des programmes d’alimentation en milieu scolaire. Cette année encore, le Club et ses nombreux partenaires rejoindront des centaines de milliers d’enfants d’un océan à l’autre afin de commencer leur journée avec un petit déjeuner complet et nutritif. Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, en 2022, 1,8 million d’enfants, contrairement à 1,4 million d’enfants en 2021, vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire. La campagne de la rentrée scolaire, la plus importante campagne de financement du Club des petits déjeuners, se déroulera jusqu’au 30 septembre sur le thème « Déjeuner tous les matins pour réussir aujourd’hui et demain ». Pour faire un don en ligne, consultez le clubdejeuner.org/rentree2023/.

Noces de Diamant

Photo fournie par la famille

Après un premier baiser furtif sous un lampadaire et 6 ans de fréquentations, Onil Bolduc et Gaétane Duquette (photo) se sont mariés le 31 août 1963 à Sherbrooke. Ils célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Maintenant installé dans l’arrondissement Beauport à Québec, le couple a beaucoup voyagé au fil des ans. Hull, Montréal, Bois-des-Filion, Saint-Hubert, Brossard et par la suite Charlesbourg, Sainte-Foy, l’île d’Orléans et finalement Beauport. Gaétane a été caissière et conseillère, Onil, cadre supérieur au ministère du Revenu du Québec. Deux filles sont nées de cette union (Carole et Sonia) et trois petits-enfants ont suivi (Meghan, Jade et Alex). Après de multiples voyages à travers le monde, du camping dans toute la province, ils profitent maintenant de leur retraite avec leurs amis et leur famille. Félicitations.

60 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Rénald Faucher (fils de Lionel Faucher, le légendaire Ti-Père du Carnaval de Québec) et Huguette Dignard (photo) célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Originaires tous les deux du quartier Saint-Sauveur à Québec, ils se sont fréquentés pendant 7 ans avant de se marier le 31 août 1963 à l’église Saint-Malo. Après s’être installés pendant quelques années dans l’arrondissement Beauport, où ont grandi leurs deux enfants (Cathy et Daniel), ils sont revenus vivre dans leur secteur d’origine et habitent maintenant la maison paternelle de la famille Dignard à quelques pas d’où se situaient les Voûtes Chez Ti-Père. Denturologiste à la retraite de la rue Marie-de-l’Incarnation, Rénald aimait beaucoup voyager en VR. Avec Huguette, ils ont passé plusieurs hivers en Floride et se sont fait beaucoup d’amis. D’ailleurs, leur fils Daniel et leur petit-fils Louis-David habitent aujourd’hui « The Sunshine State ». Félicitations à ce couple inspirant et très uni selon leurs proches.

Mes pensées...

Photo fournie par la famille

C’est aujourd’hui, entre 13 h et 14 h 30, au Centre funéraire Saint-Charles du 1420, boulevard Wilfrid-Hamel à Québec, que la famille de Richard Thibault (photo) recevra vos condoléances, le tout suivi à 15 h d’une cérémonie de commémoration. Richard, président chez RTCOMM, s’est éteint paisiblement le 18 août dernier, entouré des siens, à l’âge de 68 ans. La diffusion virtuelle sera disponible sur le site internet de la Coopérative funéraire des deux rives à l’onglet Avis de décès de Richard Thibault. L’inhumation des cendres aura lieu ultérieurement dans l’intimité, au cimetière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Mes pensées accompagnent la famille et les proches.

Anniversaires

Photo d’archives

Benoît Bernier (photo), consultant marketing-ventes, 60 ans... Céline Bonnier, comédienne et actrice, 58 ans... Richard Gere, acteur de théâtre et de cinéma, 74 ans... Jean-Guy Brousseau, arbitre professionnel de boxe de l’IBF, natif de Saint-Émile (Québec), 76 ans... France Castel, animatrice de télé, comédienne, actrice et chanteuse, 79 ans... Marcel Gendron, de l’école de boxe qui porte son nom, 84 ans.

Disparus

Photo Agence QMI, Chris Roussakis

Le 31 août 2022 : Normand Chaurette (photo), 68 ans, dramaturge et romancier québécois qui s’est tout particulièrement démarqué avec les pièces qu’il a écrites pendant les années 1990 et 2000, dont Le Passage de l’Indiana et Le Petit Kochël... 2021 : Michael Constantine, 94 ans, acteur américain d’origine grecque, le père dans My Big Fat Greek Wedding... 2020 : Tom Seaver, 75 ans, lanceur reconnu comme le plus grand joueur des Mets de New York de tous les temps... 2019 : Anthoine Hubert, 22 ans, pilote automobile français de Formule 2... 2014 : Carol Vadnais, 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (16 saisons)... 2017 : Monique Aubry, 95 ans, « Mémère » Bouchard dans le célèbre téléroman des années 1980 Le temps d’une paix... 2011 : Wade Belak, 35 ans, premier choix des Nordiques de Québec au repêchage amateur de 1994... 2010 : Laurent Fignon, 50 ans, ancien coureur cycliste français... 1973 : John Ford, 78 ans, un des réalisateurs les plus prestigieux du cinéma américain... 1969 : Rocky Marciano, 46 ans, un des boxeurs les plus spectaculaires de tous les temps.