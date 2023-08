Projet de loi n° 15 : le ministre Dubé fait fi de l’expertise des conseils multidisciplinaires

La reprise de l’étude détaillée du projet de loi n° 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace (PL15) , qui s’inspire du dépôt de centaines d’amendements par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, n’a pas de quoi rassurer les conseils professionnels – dont font partie les conseils multidisciplinaires du Québec.

En effet, l’examen des amendements déposés confirme l’intention du gouvernement d’évacuer en grande partie le positionnement stratégique et l’expertise des conseils multidisciplinaires au sein des établissements de Santé Québec.

Le Ministre fait ainsi la sourde oreille à l’essentiel des recommandations formulées par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ) dans le mémoire déposé lors des consultations publiques du printemps dernier. Il nous apparaît d’ores et déjà que le rôle et la consultation des techniciens et professionnels des services psychosociaux, de réadaptation et de santé physique demeurent bien malheureusement l’angle mort de cette grande réforme.

Conseils professionnels

Nous sommes persuadés que le PL15 doit maintenir le positionnement stratégique des conseils professionnels comme prévu actuellement à la Loi sur les services de santé et des services sociaux . En effet, le conseil multidisciplinaire relève directement du conseil d'administration d'un établissement et il est responsable envers celui-ci et envers le président-directeur général, de formuler des avis et recommandations, avec une portée significative. Le conseil multidisciplinaire est un moyen pour l’établissement et pour le président-directeur général de profiter d’un lien direct avec son personnel et de bénéficier de l’expertise biopsychosociale et la perspective expérientielle des techniciens et professionnels qui sont sur le terrain, donc près des usagers.

À l’opposé, la mouture actuelle du PL15 propose que tous les conseils professionnels émettent désormais leurs avis et recommandations au conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique, lequel inclura médecins, infirmières et des professionnels représentant les services de santé et les services sociaux.

Nous sommes très inquiets et selon nous, pour assurer sa neutralité et son apparence de neutralité, il est impératif que le conseil professionnel, qu’est le conseil multidisciplinaire, puisse relever complètement du président-directeur général en tant qu’entité à part entière. Ce conseil interdisciplinaire serait dorénavant la principale instance mandatée à faire directement des recommandations au président-directeur général d’un établissement de santé ainsi qu'à un directeur qui lui est « associé ».

Plus efficace et inclusif

Ainsi, l’ACMQ a procédé à l’envoi de suggestions d’amendements à la Commission de la santé et des services sociaux. Dans un esprit de collaboration, nous tendons la main au ministre Dubé ainsi qu’aux partis d’opposition afin de leur prêter main forte dans ce chantier colossal, et de contribuer à rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace et inclusif de tous ces professionnels.

L’ACMQ est bien positionnée pour contribuer au débat public sur l’avenir de ce dernier. En effet, celle-ci représente plus de 76 000 professionnels(le)s offrant des services de réadaptation, des services psychosociaux et des soins de santé dans les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux. On parle de plus de soixante titres d’emploi : travailleuse sociale, psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, inhalothérapeute et technologues médicaux pour ne nommer que ceux-là.

Éradiquer le positionnement stratégique des conseils multidisciplinaires contribueraient à invisibiliser les professionnels en services psychosociaux, de réadaptation et de santé physique de notre réseau de la santé et des services sociaux et à faire fi de leur expertise.

Photo fournie par l’ACMQ

Marie-André Périgny, Présidente de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec