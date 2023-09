PWHL : Danièle Sauvageau nommée DG du club de Montréal?

Il a été confirmé que Montréal serait l’une des six premières villes à obtenir une franchise de la PWHL et c’est à l’expérimentée Danièle Sauvageau que pourrait revenir la responsabilité de bâtir cette formation.

C’est ce qu’a rapporté jeudi soir le journaliste du réseau Sportsnet Jeff Marek. Les six directeurs généraux devraient être connus vendredi, tout comme l’ordre du repêchage inaugural.

La nouvelle ligue féminine de hockey professionnel remplacera entre autres la Premier Hockey Federation, le circuit dans lequel la Force de Montréal évoluait. Sauvageau était impliqué dans ce projet, en tant que directrice du réputé Centre 21.02.

L’entraîneuse-cheffe de l’équipe canadienne qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2002 a également été DG dans la PWHPA. Sauvageau a occupé le même poste avec l’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal.

Gina Kingsbury, la vice-présidente des opérations hockey de Hockey Canada, prendrait les rênes de la future organisation de Toronto. Michael Hirshfeld (Ottawa), Natalie Darwitz (Minnesota) et Danielle Marmer (Boston) seraient pressentis pour occuper les mêmes postes à travers la ligue. À New York, aucun candidat possible n’a été identifié pour l’instant.

C’est également vendredi que s’ouvrira la période des joueuses autonomes. Chaque franchise pourra s’entendre avec trois athlètes.