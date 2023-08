QUB radio : Alexandre Dubé à la barre de l’émission du matin cet automne

QUB radio met de l’avant deux nouveautés en dévoilant sa programmation d’automne, qui marque aussi son cinquième anniversaire. En plus d’un nouvel animateur à l’émission du matin, Alexandre Dubé, les auditeurs pourront retrouver les contenus de la radio numérique en audiovisuel.

Dès le 5 septembre, le journaliste sera à la barre du rendez-vous matinal, de 6h30 à 8h30, du lundi au vendredi, à la radio numérique QUB radio.

Alexandre Dubé, qui cumule près de 20 ans d'expérience en tant que journaliste et chroniqueur, a déjà fait ses marques à QUB radio dans les dernières années. Celui qui entamera également cet automne sa 10e saison à Salut Bonjour Weekend est emballé face à ce nouveau défi au micro de l'émission du matin.

«Je me sens très privilégié de piloter cette émission à QUB radio! Elle sera axée sur l’actualité oui, mais aussi sur des commentaires, des opinions et de l’analyse. Les auditeurs auront droit à un tour d’horizon très complet sur tout ce qu’on doit savoir pour bien débuter la journée. Mes collaborateurs sont des incontournables dans leur domaine, qui seront réunis à une même adresse le matin», raconte-t-il avec enthousiasme.

Parmi eux, on parle notamment de Marc-André Leclerc, Yasmine Abdefadel, Michel Girard, Anaïs Guertin-Lacroix, Jean-Francois Baril et Antoine Joubert.

D’emblée, Alexandre Dubé affirme qu’il ne mâchera pas ses mots dans le cadre de son nouveau mandat à QUB radio. «Je n’ai pas peur de me mouiller sur des enjeux... Il y a des choses qu’il faut absolument dénoncer dans notre société et, en tant qu’animateur, il faut être là pour le faire.»

«Ce sera le kit de départ parfait pour la journée, lance Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio. Il n’y a pas mieux placé qu’Alexandre pour savoir quels sujets vont être discutés dans les chaumières. Il a le pif de la nouvelle. On s’attend aussi à des entrevues serrées avec les décideurs, un ton mordant. Grâce à la rigueur journalistique d’Alexandre, les auditeurs peuvent s’attendre à avoir l’heure juste.»

Les auditeurs pourront aussi retrouver les discussions de Mario Dumont et Benoit Dutrizac tous les matins, à 7h. «C’est, selon moi, un des meilleurs segments disponibles à Montréal. Alexandre va maintenant le piloter. Ça donne vraiment le ton de la journée», explique Jean-Nicolas Gagné.

Pour sa programmation automnale, QUB radio accueillera à nouveau plusieurs voix incontournables. De 8h30 jusqu’à 11h, Richard Martineau prendra la relève. On pourra ensuite retrouver Benoit Dutrizac, de 11h à 13h30. Suivront Yasmine Abdelfadel, de 13h30 à 14h30, et Sophie Durocher, de 14h30 à 15h30. Mario Dumont prendra le micro, de 15h30 à 17h45, pour ensuite laisser place à Antoine Robitaille, de 17h45 à 18h15.

« Quand t’as des superstars dans ton équipe, pourquoi changer? », lance Jean-Nicolas Gagné. «Je voudrais bien en chercher des meilleurs, mais je n’en vois pas.»

Virage audiovisuel

Dès cet automne, les auditeurs auront également accès à leurs émissions préférées en audiovisuel sur la plateforme QUB. Une belle occasion de découvrir les animateurs et leurs invités dans leur environnement d’enregistrement.

«Nos auditeurs cherchent des contenus plus variés, et plus riches, dont des vidéos. C’est ce qu’on offre avec notre virage audiovisuel. Autant les gens qui nous écoutent que nos partenaires sont ravis de cette nouvelle direction.»

Les balados sont toujours au cœur de l’offre de QUB radio. Cet automne, les auditeurs pourront notamment découvrir la deuxième saison de Ce n’est qu’une théorie, animée par Alexandre Moranville-Ouellet, ainsi que le retour de J’ai fait un humain de Gabrielle Caron et En 5 minutes.

La saison d’automne de QUB radio débutera dès le mardi 5 septembre. Pour toutes les informations, c’est ici.