Québec solidaire réclame une enquête sur la gestion du Fonds vert

Les solidaires demandent au Vérificateur général du Québec d’ouvrir une enquête sur la gestion du Fonds vert, à la suite des révélations de notre Bureau parlementaire sur des subventions qui soulèvent encore des questions.

Jeudi matin, le Journal révélait que le gouvernement de la CAQ a puisé près de 4 millions $ dans le Fonds vert pour soutenir des entreprises cultivant le cannabis.

Plusieurs autres subventions nébuleuses ont également été révélées dans les derniers jours.

Le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, avait pourtant promis de resserrer les dépenses du Fonds vert

Par ailleurs, ces révélations surviennent après la démission de l’expert en énergie Pierre-Olivier Pineau du comité consultatif sur les changements climatiques.

Ce dernier critique le manque de transparence, la mauvaise gestion du Fonds vert ainsi qu’une certaine censure soufflée dans les travaux du comité.

Ces sommes qui doivent servir à lutter contre les changements climatiques proviennent principalement de la taxe sur le carburant payée par les automobilistes.

Perte de confiance

En réaction, Québec solidaire demandera à la vérificatrice générale d’enquêter sur les dépenses du Fonds vert.

«La confiance des Québécois envers le Fonds vert elle est ébranlée sévèrement. Nous, on va demander aujourd'hui une enquête de la Vérificatrice générale pour se pencher sur la gouvernance du Fonds vert», a signalé le chef parlementaire solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

La lettre envoyée à la VG par la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, soutient «que les sommes du Fonds d’électrification et des changements climatiques (FECC) sont utilisées pour financer des projets qui ne contribuent pas à la transition énergétique ni à la lutte aux changements climatiques.»

Elle ajoute que «l’un de ces experts, PierreOlivier Pineau, a remis sa démission le 23 août dernier en soulevant des éléments extrêmement préoccupants concernant la mauvaise gestion dans l’utilisation du Fonds et le manque de transparence, notamment quant à l’absence d’indicateurs de performance permettant de juger de l’efficacité des programmes financés par le Fonds pour réduire les GES.»

Ainsi, QS lui demande de faire la lumière sur la gestion du FECC afin d’assurer la population québécoise que l’ensemble de l’argent du Fonds sert bel et bien à la lutte aux changements climatiques et à la transition énergétique.

Discrétionnaire?

Le chef du Parti Québécois a également critiqué la gestion du Fonds fait par le gouvernement de la CAQ.

«De toute évidence, le Fonds vert sert à toute sorte de choses. Ça ressemble un peu à un fonds discrétionnaire», a affirmé Paul St-Pierre Plamondon.

Les libéraux ont également critiqué la gestion du Fonds vert sous la gouverne de la CAQ.

« M. Pinaud a décrit le comité sur les changements climatiques de la CAQ comme étant dysfonctionnel et non productif. La preuve c’est que 80% des dépenses sont pour des projets qui n’ont pas d’indicateurs ou de cibles adéquates», a indiqué Désirée McGraw, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques.

-Avec la collaboration de Geneviève Lajoie