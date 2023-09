SuperFrancoFête : rien de trop beau pour la musique en français

Aux grandes chansons de la francophonie les grands moyens : lors de la seconde présentation de la SuperFrancoFête à l’Agora de Québec, jeudi, tout a été mis en oeuvre pour offrir une éclatante et ambitieuse célébration à la musique en français.

Ambitieux ? Pendant deux heures trente, plus de vingt vedettes du Québec, du Canada, de Haïti, d’Europe et d’Afrique ont chanté plus d’une quarantaine de succès d’hier (Aïcha, Mistral gagnant, Darlin’) et des plus récents (Un homme debout, Comme des enfants) sur une scène ceinturée par quinze écrans, peuplée de 14 musiciens sous la direction de Scott Price, quatre choristes, une chorale de vingt voix et dix danseurs de la troupe DM Nation.

Rien que ça.

En outre, l’ajout d’une scène d’appoint avec piano près des estrades et d’une passerelle qui traversait le parterre a permis de corriger le principal défaut du spectacle de 2022, la trop grande distance entre le public et les artistes.

En ce qui a trait au menu musical de ce spectacle conçu en vue d’une télédiffusion mondiale (à TVA au Québec), le réalisateur Jean-François Blais, spécialiste de ce type de spectacle concept, avait quelques lapins dans son chapeau.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

De ses bonnes idées qui ont fait vibrer la foule, soulignons l’improbable, mais efficace réunion de Diane Dufresne et Radio Radio pour une décapante Oxygène.

La soprano Marie-Josée Lord a été époustouflante et a reçu une ovation bien méritée après sa relecture d’une autre immortelle, Le monde est stone, tandis que Roch Voisine a fait plaisir à plusieurs nostalgiques quand il a chanté Hélène avec Cœur de pirate.

Les Belges débarquent

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le public québécois a aussi pu renouer avec Mentissa, coup de cœur du spectacle de 2022 et coanimatrice cette année avec Roch Voisine, Cœur de pirate et le populaire Gims.

Dotée d’une voix pouvant porter toutes les émotions, la jeune chanteuse belge a encore épaté, en particulier lors de sa reprise en douceur de Voyage voyage.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Encore peu connu chez nous, son compatriote Pierre de Maere, chic et énergique sur les planches, a aussi fait bonne impression avec son succès Un jour je marierai un ange.

Ce n’était pas fini pour la Belgique. Axelle Red était là pour nous remémorer son tube des années 1990 Sensualité tandis que le Carmen de Stromae a été habilement mélangé au Carmen de Bizet par Marie-Josée Lord et Sarahmée.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Dans un numéro évoquant Charles Trenet, le Français Bilal Hassani a sûrement gagné quelques adeptes en chantant Madeleine.

On a aussi salué la mémoire de la regrettée Jane Birkin au cours de cette soirée qui s’est conclue par l’émouvante Hymne à la beauté du monde et la festive C’est la vie, chanté par Khaled en personne.

De l’anglais inopportun

La seule fausse note de cette SuperFrancoFête a été entendue avant le début du spectacle quand les animateurs de foule venus donner les directives d’usage ont truffé leurs boniments de mots en... anglais.

Les « Oh my God », « on va avoir du fun », « la gang » et « clapper vos mains » avant une célébration de la chanson francophone, ça fait mal aux oreilles.

Un petit effort serait de mise pour les années futures, en particulier pour les 50 ans de la SuperFrancoFête originale, prévue en 2024.