Terres agricoles: la Ville de Lévis et un promoteur se voient refuser le dézonage pour un projet de chalets écotouristiques

La Ville de Lévis souhaitait dézoner une vaste terre boisée de 52 hectares pour qu’un promoteur puisse y construire des chalets, non loin des ponts, mais la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) s’y oppose catégoriquement.

La Ville appuie le projet «écotouristique» Beau-Rivage, de l’homme d’affaires Michel Noël, qui consiste à construire entre 30 et 50 chalets sur une terre zonée agricole de 52 hectares entre la rivière Beaurivage et l’autoroute 73, à Saint-Étienne-de-Lauzon. La CPTAQ, dans son orientation préliminaire publiée en avril dernier, indique cependant qu’elle «considère que cette demande doit être rejetée».

Elle justifie sa position en arguant que le territoire de Lévis dispose de suffisamment d’espace en zone blanche sans qu’on ait besoin de gruger sur les terres agricoles.

Suffisamment d'espace ailleurs

Elle souligne en effet qu’une immense terre de 324 hectares, située juste de l’autre côté de l’autoroute, a été exclue de la zone agricole il y a plus de 25 ans. Les projets de deux golfs prévus à l’origine ne se sont pas concrétisés et l’espace est toujours vierge, constate la Commission.

Outre la CPTAQ, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et son Conseil consultatif agricole ainsi que l’Union des producteurs agricoles se sont prononcés en défaveur du dézonage.

La CMQ plaide que le projet «porte atteinte aux stratégies et objectifs d’aménagement du territoire».

En mai, après la publication de l’avis préliminaire, le promoteur, Michel Noël, indiquait au Journal qu’il devait attendre d’obtenir une autorisation pour un usage non agricole, puisque l’hébergement touristique dans cette zone agroforestière n’est pas permis actuellement.

«Dérapage»

Joint vendredi dernier, il a indiqué qu’il y avait un «peut-être un dérapage» et une mauvaise compréhension de son projet, qu’il estime intéressant et ayant peu d’impact sur l’environnement. Il rappelle qu’il a l’intention de préserver le boisé. «Je pourrais tout le couper. Il y a des pins qui ont 100 ans et une érablière.»

Il affirme avoir l’intention de continuer ses démarches en collaboration avec la Ville de Lévis. «On va revenir à la charge», a-t-il indiqué.

La Ville de Lévis, anticipe de son côté des revenus annuels de taxes de 106 000 $ à 143 000 $ pour une trentaine de chalets, en plus des retombées touristiques.

La CPTAQ doit rendre sa décision finale dans les prochains mois. La Ville de Lévis n’a pas répondu à nos questions posées la semaine dernière, malgré plusieurs relances.