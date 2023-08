Tramway de Québec: Bruno Marchand a le beau rôle alors que François Legault ne peut plus se permettre de reculer

Les rumeurs voulant que les coûts associés au tramway aient explosé vont bon train. Nous n’avons peut-être pas les chiffres finaux, mais on sait déjà que l’on sera bien loin des 3,6 milliards de dollars prévus à cet effet.

Le tramway de Québec, que l’on soit pour ou contre, est un dossier éminemment politique. Défendu ardemment par le dynamique maire de Québec Bruno Marchand, ce projet structurant de transport collectif déchaîne les passions dans la région de la Capitale-Nationale. Le montage financier prévoit que Québec paierait 50 % de la facture totale, le fédéral a annoncé qu’il assumerait 40 %, laissant un 10 % à la ville.

Reste que 50 % d’un projet aussi coûteux, c’est énormément d’argent. A-t-on réellement les moyens de le financer ? Difficile de répondre à cette question. Mais d’un point de vue stratégique et politique, le gouvernement Legault ne peut pas faire volte-face et devra assumer la facture, même à contrecœur.

Après avoir renié sa promesse électorale, promise deux fois plutôt, de construire un troisième lien entre Québec et Lévis, la CAQ ne peut se permettre de reculer sur ce deuxième projet d’infrastructure. Au-delà de ce que les parties prenantes pensent du projet, l’étiquette du gouvernement qui ne tient pas sa promesse et qui tient tellement la région de Québec pour acquise qu’il se permet autant d’avance-reculs ne passera tout simplement pas auprès de la population.

D’autant plus que l’argument utilisé pour justifier le recul du troisième lien voulant que le financement fédéral ne soit pas un rendez-vous ne peut être invoqué cette fois-ci. La part du fédéral est sécurisée et disponible, même en cas de dépassement de coûts.

Le gouvernement Legault répète à qui veut l’entendre que c’est un projet de la Ville de Québec et qu’il n’est qu’un bailleur de fonds. C’est au maire d’assurer l’acceptabilité sociale, la progression et la planification des travaux et leur exécution. Soit. Mais quel gouvernement est prêt à mettre plusieurs milliards de dollars dans un projet d’infrastructure sans vouloir en tirer le capital politique qui vient avec. M. Marchand aura donc le beau rôle, celui de voir son engagement politique réalisé, avec l’argent de Québec, à cause d’un autre engagement brisé du gouvernement.

C’est ce qu’on appelle une stratégie bien exécutée.