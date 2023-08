Trop cher d’acheter seul: des Canadiens envisagent la cohabitation pour être propriétaires

De plus en plus de Canadiens se tourneraient vers l’achat d’une résidence avec d’autres membres de leur famille ou des amis pour arriver à accéder à la propriété en ces temps financiers difficiles, selon un récent sondage de Royal LePage.

Certains professionnels de l’immobilier (23%) ont observé une augmentation des Canadiens qui recherchent une maison à acheter avec d’autres copropriétaires.

Plus des trois quarts des copropriétaires canadiens interrogés ont fait valoir que les défis liés à l’accessibilité financière les poussaient à chercher un logement à acquérir à plusieurs.

D’après le coup de sonde mené par la firme Léger, 6% des propriétaires canadiens posséderaient actuellement une résidence avec une autre personne qui n’est pas leur conjoint ou leur conjointe.

De ce groupe, 44% d’entre eux vivent avec tous les autres copropriétaires qui ont mis des sous dans l’achat de la maison. Près de 28% ont indiqué ne pas cohabiter dans la propriété acquise conjointement.

«Dans ce contexte difficile d’accession à la propriété, les ménages sont de plus en plus nombreux à considérer et choisir d’acheter ensemble pour s’offrir un espace de vie plus grand sans faire trop de compromis sur la localisation», a expliqué jeudi Stéfanie Cadou, courtière immobilière résidentiel, Royal LePage Village, à Montréal.

56% des copropriétaires partagent ainsi leur logement avec leurs parents ou leurs beaux-parents, et 18% le font avec leurs enfants.

«La décision d’acheter conjointement avec de la famille ou des amis nécessite néanmoins une mûre réflexion et la mise en place de règles de vie commune claires», a prévenu Mme Cadou, qui recommande la préparation d’une convention de cohabitation avant tout achat.

Le sondage Léger pour le compte de Royal LePage a été mené auprès de 501 Canadiens de plus de 18 ans du 10 au 21 août 2023.