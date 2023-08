Un week-end à Rimouski pour 500$ en couple ou en famille

Partez explorer le Bas-Saint-Laurent le temps d’un week-end sans pour autant remplir votre carte de crédit. Rimouski et ses environs vous permettent de vivre un séjour sans compromis à 500$, taxes incluses, que vous vous y rendiez en couple ou en famille. Voici notre itinéraire pour une fin de semaine à Rimouski!

Pour deux

Hébergement

Le Motel Bienvenue

Le Motel Bienvenue porte bien son nom! Vous pourrez y loger pour un coût à partir de 92$ par nuit, dans une chambre rénovée au goût du jour avec un lit à deux places à l’étage, vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent incluse. Vous aurez même un miniréfrigérateur pour mettre au frais vos emplettes de produits locaux et un accès à une cuisine commune pour préparer vos repas avant de les déguster au bord de l’eau.

Coût: 2 nuits à partir de 218,41$

Réservation: www.motelbienvenue.com

Activités

Canyon des Portes de l’Enfer

Les activités sont nombreuses à Rimouski et dans ses environs, surtout si vous êtes amateur de plein air! Profitez du beau temps pour découvrir le Canyon des Portes de l’Enfer, à moins de 30 minutes du centre-ville. Outre les 20 kilomètres de sentier relativement faciles et les chutes vertigineuses, vous pourrez traverser la plus haute passerelle suspendue au Québec. L’accès à 16,65$ par adulte vous permet même de venir avec votre animal de compagnie en laisse.

Distillerie du Saint-Laurent

Remettez-vous de votre randonnée en allant faire une visite-dégustation des succulents produits de la Distillerie du Saint-Laurent pour 20$ par personne. De la zone de production au chai de vieillissement, vous comprendrez mieux tout le travail qui se cache derrière chaque gorgée. Ses spiritueux inspirés de la mer sont simplement délicieux.

Sentier du littoral et de la rivière Rimouski

Terminez votre journée par une sympathique balade gratuite au coucher du soleil sur le Sentier du littoral et de la rivière Rimouski. À vélo ou à pied, ces promenades d’environ 5 kilomètres vous permettent de respirer l’air marin tout en observant la faune.

Coût: gratuit

Total activités: 84,30$

Repas

Dès votre arrivée le vendredi, dirigez-vous vers la microbrasserie Le Bien, le Malt, où une assiette d’amuse-bouche et de rillettes de poisson et une dégustation de bières donneront le ton à votre séjour pour 60$. Prévoyez ensuite de la nourriture «sur le pouce» pour les balades en nature. La boulangerie et sandwicherie Finesse d’Alsace vous propose deux sandwichs gourmets pour 9,95$, faciles à glisser dans votre sac à dos. Faites une petite épicerie pour vos déjeuners et votre souper du samedi soir et ne quittez pas Rimouski sans avoir essayé l’un des 50 choix de poutines au restaurant Poutinerie Chef Fred.

Coûts:

Épicerie: 50$

Finesse d’Alsace: 22,89$

Le Bien, le Malt: 79,35$

Poutinerie Chef Fred: 42,32$

Total repas: 194,56$

* Somme globale pour deux: 497,27$

Pour une famille de 4

Hébergement

Parc national du Bic

Préparez-vous pour une fin de semaine de camping à quelques minutes de Rimouski, dans le merveilleux parc national du Bic. Sur votre site de tente sans service à 39,20$ la nuit, vous aurez une table à pique-nique, un espace où faire un feu, lorsque permis, et une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Les enfants de 17 ans et moins accèdent et logent gratuitement à la SÉPAQ, en plus d’obtenir la location d’équipement sans frais.

Coût: 114,24$, incluant les accès pour 2 adultes

Réservation: www.sepaq.com

Activités

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Le site historique maritime de la Pointe-au-Père est un incontournable de Rimouski. Vous pourrez y visiter le sous-marin Onondaga et le fabuleux musée sur l’Empress of Ireland. Si vos enfants ont 7 ans et moins, les entrées sont gratuites!

Domaine Valga

Partez à l’aventure dans la forêt de Maître Corbeau au Domaine Valga. Le parc de sentiers aériens dans les arbres propose aux petits et aux grands 94 jeux de niveaux de difficulté croissants avec des ponts suspendus, des passerelles, des filets et des tyroliennes.

Coût: Forfait famille avec 2 enfants de moins de 12 ans: 130$

Réservation: www.domainevalga.com

Parc national du Bic

En soirée, vous aimerez l’activité découverte du parc national du Bic, SOS chauves-souris pour en apprendre plus sur ces mammifères volants impressionnants. D’une durée d’une heure, elle saura rendre les bêtes sympathiques aux yeux de toute la famille.

Coût: gratuit

Plusieurs autres activités gratuites sont offertes dans le parc national, allant des activités d’interprétation aux randonnées pédestres.

Total activités: 188,65$

Repas

Entre le camping et les activités autour de Rimouski, prévoyez faire des provisions à l’épicerie. N’oubliez pas d’acheter guimauves et biscuits pour des S’mores réussis sur le feu. Pour un repas spécial le samedi, arrêtez-vous au restaurant Macaronibar pour y savourer l’un des meilleurs macaronis au fromage de la région pour un prix moyen de 58$ pour une famille de 4.

Coût:

Épicerie: 120$

Macaronibar: 77$

Total repas: 197$

Somme globale pour une famille de 4: 499,89$

* Estimation de l’essence Montréal-Rimouski + déplacements: 1200 km à 1,80$/L: 194,40$