Une stratégie très payante pour Tyler Bertuzzi?

Tyler Bertuzzi aurait un plan de génie en tête pour la saison 2023-2024 qui pourrait éventuellement lui permettre de toucher le gros lot.

L’ailier gauche était sans contredit l’une des cibles les plus intéressantes parmi les joueurs autonomes cet été et ce sont les Maple Leafs de Toronto qui ont remporté l’enchère. L’Ontarien touchera 5,5 millions $... pour une seule campagne.

• À lire aussi: La guigne de la deuxième année frappera-t-elle ces joueurs?

• À lire aussi: À VOIR: Combien de ballons de football Steven Stamkos peut-il attraper?

Ce contrat de courte durée en a pris plus d’un par surprise, puisque Bertuzzi semblait en position de demander plus d’argent et de s’offrir de la stabilité. Même s’il s’est blessé, l’attaquant de 28 ans a amassé 30 points en 49 matchs avec les Red Wings de Detroit et les Bruins de Boston en saison régulière. Avec ces derniers en séries, il a ajouté 10 points en sept parties.

Selon l’informateur du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, l’intention des Leafs et de Bertuzzi était de s’entendre à long terme, mais ils n’avaient pas la capacité de le faire tout de suite, a-t-il rapporté mercredi.

Quelques options s’ouvrent à Bertuzzi, qui ne sera pas retenu par un contrat à la date limite des transactions. Il devrait jouer sur les deux premiers trios à Toronto en compagnie de Mitch Marner, Auston Matthews, John Tavares, William Nylander ou Max Domi.

Ainsi, ses statistiques individuelles pourraient gonfler, lui dont la meilleure saison offensive avant été celle de 2021-2022, quand il avait accumulé 30 buts et 62 points en 68 rencontres. L’augmentation de salaire qu’il touchera ensuite avec une autre équipe ou les Leafs – en profitant de la possible augmentation du cap salarial en 2024 – pourrait être énorme.

Suffit maintenant de connaître cette campagne payante et bien entendu, rester en santé.