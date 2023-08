US Open: le tennis féminin a-t-il trouvé sa nouvelle star en Coco Gauff?

NEW YORK | Quand il lui a été demandé sur le terrain après sa victoire au premier tour du US Open de décrire sa performance devant les partisans massés dans les gradins du Arthur Ashe, où se trouvaient notamment Barack et Michelle Obama, Coco Gauff a répondu: «Lente.»

À lire aussi: Un touchant message de Leylah Fernandez pour ses fans

À lire aussi: Des joueurs incommodés par l'odeur du pot au US Open

La jeune Américaine a ensuite fait une courte pause, comme pour laisser le temps à la foule de réagir. L'effet de style a fonctionné et des éclats de rire ont fusé dans la nuit new-yorkaise.

C'est que pendant la rencontre, l'Allemande Laura Siegmund tentait de réduire le tempo au service, question de se donner le temps de récupérer.

L'anecdote n'est en fait que ça, une anecdote. Mais elle peut permettre de comprendre l'engouement qui entoure Gauff, 19 ans, qui, même si elle n'est «que» la sixième tête de série de ces Internationaux des États-Unis, est aux yeux de plusieurs la favorite pour enlever les grands honneurs.

Talent, répartie et maturité

Car non seulement la jeune joueuse a de l'humour, mais elle a le tennis. Un tennis athlétique qui, même si on la voit briller depuis ses 15 ans – elle avait battu Venus Williams à Wimbledon, en 2019 –, a progressé de belle façon avec le temps. Un tennis aussi divertissant que sa personnalité.

Et Gauff n'a pas non plus qu'un grand talent et une grande répartie, elle est également une superbe ambassadrice pour son sport, volubile, mature et engagée.

Photo AFP

Au début de son match contre Siegmund, elle faisait signe à la foule de ne pas applaudir les services manqués de son adversaire.

Bien sûr, les choses se sont corsées par la suite. Gauff l'admet: elle a décidé de ne plus défendre l'Allemande quand cette dernière a commencé à ralentir la cadence entre ses services.

Quand elle a commencé à se sentir «frustrée» et qu'elle a décidé de l'assumer, a-t-elle expliqué.

Des titres, de l'engouement

Cet été, Gauff, nouvellement conseillée par Brad Gilbert, a été couronnée championne à Washington et à Cincinnati, où elle a battu en demi-finale la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek.

Bien sûr, il n'en fallait pas plus pour que les médias américains s'emballent.

Mais pourquoi pas?

Au pays de l'Oncle Sam, les amateurs de tennis sont à la recherche de leur nouvelle vedette. Depuis un an, en fait, depuis que Serena Williams leur a fait ses adieux sur le plus grand stade de tennis au monde.

Ne comparez toutefois pas Coco à Serena. Elle tente d'éviter les comparaisons depuis des années. Et si elle ressent une certaine pression à ce US Open, qu'elle sent que «tout le monde la regarde», a-t-elle dit au magazine People, jeudi, jamais «elle ne remplira les souliers de Serena».

«Personne ne prendra la place de Serena parce qu'elle est unique, a-t-elle ajouté. Mais je vais tenter d'être la meilleure version de Coco.»