Voici nos dix chansons préférées du mois d'août

C’est la rentrée, mais pas question de laisser sombrer dans l’oubli les chansons qui ont mis du soleil dans nos vies de vacanciers. Voici dix titres à découvrir ou redécouvrir.

Stirer la roux - Salebarbes

Photo d'archives, Cédric Bélanger

(CB) - « Un mess de crabe, un mess de homard, un mess de bigorneaux. » Ajoutez à cette ligne appétissante du violon, des harmonies vocales et vous avez la recette d’un autre ver d’oreille de Salebarbes, de loin nos bardes acadiens favoris.

Ailleurs - Émilie Daraîche

Photo Chantal Poirier

(SEN) - Cette reprise du succès de 1988 de Mario Pelchat fait plaisir à entendre, ainsi chantée par une femme et dans une version country-folk faisant honneur aux racines country de la famille Daraîche. On aime la sensibilité d’Émilie Daraîche, digne fille talentueuse de notre cher Paul.

Holistique - Fanny Bloom

Photo fournie par Charles Vary

(MP) - «Ma chanson exutoire, ma chanson pansement...», clame Fanny Bloom en présentant Holistique, chanson-titre de son album à venir le 6 octobre. Réflexion sur elle et ce qui l’entoure, la pièce évolue sur une mélodie électro-pop aux synthétiseurs bien enrobée de cordes. Une chanson paisible, libératrice, comme une bouffée d’air inattendue.

R+V - Eddy de Pretto

Photo d'archives, AFP

(CB) – En énumérant les icones gays qui ont eu une influence forte sur lui, l’artiste français réussit habilement sur R+V à créer une mélodie qui reste en tête, malgré la brièveté de ce titre d’une minute trente. C’est aussi la promesse d’un retour à l’avant-scène qui comblera les admirateurs du créateur de Kid.

Immobile - DJOU

Photo fournie par Jules Bédard

(SEN) - C’est doux, sensible et enveloppant et ça fait un bien fou. La voix envoûtante de DJOU nous emporte dans un endroit confortable où on a envie de se blottir pour affronter - et imaginer fuir - l’arrivée prochaine de l’automne, puis de l’inévitable hiver.

Combien ça coûte - pataugeoire et Thierry Larose

Photo fournie par Andy Jon

(MP) - L’univers mélancolique de pataugeoire prend des airs ensoleillés dans cette collaboration avec Thierry Larose, premier extrait du EP Party piscine vol.1 à sortir prochainement. Intense, fébrile et joyeuse, la chanson indie-rock est un hommage avoué à la folie de la vingtaine... qui risque de faire taper du pied.

Dis-moi que tu m’aimes (modular version) - Zaho de Sagazan

PHOTO D'ARCHIVES, MARIO BEAUREGARD

(CB) - Depuis la sortie de son album La symphonie des éclairs, on ne dit que du bien de cette jeune artiste française à la prose futée et qui réussit l’exploit de renouveler l’art de chanter l’amour, sujet éculé en musique s’il en est un. Cette magnifique relecture piano-voix de Dis-moi que tu m’aimes l’atteste avec brio.

Deux voyages de foin - Olivier Lessard

Photo fournie par Alicia Lemieux

(SEN) - Du joyeux country, des paroles plus profondes qu’elles n’en ont d’abord l’air, un clip hommage au chat Léo devenu meilleur ami pendant la pandémie, un mélange de plaisirs d’été en campagne et de souvenirs de la vie urbaine : difficile de ne pas être séduit par Deux voyages de foin.

Search History - Emilie Kahn

Photo fournie par Maya Fuhr

(MP) - S’accrocher le regard sur quelqu’un à n’en plus vouloir, ou pouvoir, fermer les yeux – surtout en ligne. C’est ce sentiment obsédant qu’Emilie Kahn raconte dans Search History, douce chanson pop qui met bien sûr de l’avant l’instrument fétiche de l’artiste : la harpe. Avant-goût prometteur d’un album à venir dans les prochains mois.

La conclusion existe déjà - Narcisse

(CB) – Haletante, frénétique, cette nouveauté de Narcisse, projet pop électro de l’artiste de Québec Jorie Pedneault, est beaucoup plus réjouissante que son titre pessimiste. Cette chanson annonce un EP à venir plus tard en septembre.