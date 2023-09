Fraude: 120 employés de l’ARC congédiés pour avoir demandé la PCU sans y être admissibles

Pas moins de 120 employés de l’Agence de revenu du Canada (ARC) ont perdu leur emploi après avoir récolté frauduleusement la Prestation canadienne d’urgence (PCU) destinée aux personnes privées d’emploi pendant la pandémie.

C’est ce que l’organisme fédéral a annoncé vendredi matin dans une déclaration envoyée aux médias. Soulignons que le 30 juin, l’ARC avait lancé un processus d’examen interne afin d’identifier les employés ayant demandé la PCU sans en avoir le droit.

En tout, 600 dossiers étaient à l’étude et 120 personnes ne sont plus à l’emploi de l’agence fédérale en raison de cet examen interne. D’autres renvois pourraient également survenir, puisque «les examens et les processus disciplinaires se poursuivent».

L’agence gouvernementale a rappelé que tous ses employés qui ont demandé la PCU de façon injustifiée devront rembourser l’argent reçu.

«L’Agence prend avec le plus grand sérieux toute forme d’actes répréhensibles et s’engage fermement à protéger l’intégrité des régimes fiscaux et de prestations du Canada et à démontrer aux Canadiens qu’elle est une organisation juste et digne de confiance. Lorsqu’une inconduite est décelée, nous veillons à ce que les mesures appropriées soient prises pour y remédier», a ainsi déclaré l’ARC.

Toutefois, ce ne sont pas tous les employés de l’agence fédérale qui ont demandé la PCU sans en avoir le droit. En effet, jusqu’à maintenant, environ 30 employés visés par un examen internet ont été jugés admissibles à cette prestation.

«Aussi, comme nous l’avons mentionné précédemment, le fait d’être un employé actuel de l’Agence ne signifie pas nécessairement que cette personne n’était pas admissible à la PCU. L’Agence emploie des personnes ayant divers profils d’emploi, comme des contrats temporaires et des contrats d’étudiants. Il est donc possible que certaines personnes aient été admissibles à la PCU au moment où la prestation était disponible», a précisé l’ARC.