VALLÉE, Richard



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 29 août 2023, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédé monsieur Richard Vallée, époux de feu Germaine Grenier, fils de feu Frank Vallée et de feu Alma Pruneau. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Prosper. Très actif dans la vie sociale de Saint-Prosper, il a été échevin et membre fondateur de l'aréna de Saint-Prosper, le premier en Beauce, ce dont il était très fier. Ancien bûcheron, chasseur et pêcheur invétéré, son bonheur était de se retrouver dans le " bois ". La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele dimanche 3 septembre en soirée de 19h à 21h ainsi que lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne, Patrice, prêtre, Régis (Jacinte Poulin), Mario, Guyta (Pierre Veilleux), Serge (Johanne Perreault) et Denis (Nancy Lessard); ses petits-enfants : Catherine (Guy Gilbert) et Jérôme Vallée (Marise Ouellet), Karl Philip (Éloïse L. Laberge) et Pier-Alexandre Vallée, Olivier et Myriam Veilleux, Étienne (Debbie Thibodeau), Guillaume (Jimmy Leblanc) et Raphaël Vallée, Roxanne Vallée ainsi que ses arrière-petites-filles : Yasmine et Zara Vallée, Emma et Olivia Gilbert. Il était le frère de : feu Carmel (feu Aimé Tremblay), feu Gaston (feu Rachel Morin) et feu Raymond-Guy (feu Cécile Maheux). Il était le beau-frère de: feu Marie-Laure (feu Roméo Lessard), feu Père Jean-Paul, S.M., feu Georges-Aimé (feu Aline Cimon), feu François (feu Jacqueline Grenier), feu Rachel (feu André Lamontagne), feu Gabrielle, Léandre (Nicole Pellerin), Gemma (feu Paul-Eugène Lessard) et feu Madeleine (feu Jean-Luc Vachon). Il laisse également dans le deuil sa filleule Hélène Tremblay, madame Jeannine Nadeau, une grande amie de la famille, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Saint-Prosper, 1890, 1re Avenue, Saint-Georges, G5Y 3N5