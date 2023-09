5 vins italiens parfaits pour partager un repas

Une corvée de sauce tomate en vue ce week-end ? Voici cinq vins italiens pour vous transporter en saveurs aux pays des pasta et des antipasti.

La saison des récoltes, pour moi, est porteuse de souvenirs olfactifs incroyablement forts. Parfois, la seule vue des caisses de tomates au marché ramène à ma mémoire l’odeur de la sauce qui mijote lentement par une belle journée de septembre et avec elle, une envie irrésistible de vins italiens. Comme si l’un n’allait pas sans l’autre. Si le long week-end de la fête du Travail est synonyme de corvée de conserves dans votre maisonnée, vous trouverez ici cinq belles sources d’inspiration. Salute !

Prà, Soave Classico 2022, Otto

Italie 12,5 % | ★★★1/2 | $$ | 20,70 $

Code SAQ : 11587134

La famille Prà fait partie d’un petit noyau de vignerons qui abordent l’appellation Soave avec sérieux. Cette cuvée d’entrée de gamme, biologique et vendue à un prix attrayant, séduit dès le premier nez par ses parfums de fruits blancs et de zeste d’agrume. Une expression fine et délicate du cépage garganega ; pas très complexe, mais équilibré, bien ancré dans son terroir. Un blanc parfait pour passer de l’apéro à la table, avec une entrée de fruits de mer ou une salade de fenouil.

Pelissero, Dolcetto d’Alba 2021, Augenta

Italie 14,5 % | ★★★★ | $$1/2 | 24,10 $

Code SAQ : 15180075

Giorgio Pelissero est l’un des très bons vignerons de l’appellation Barbaresco. Et autant j’apprécie ses cuvées haut de gamme, autant je me régale avec ce dolcetto d’alba, tout en chair et en fruit, mais posé sur une armature tannique bien assez solide pour accompagner un magret de canard saignant. Généreux, étonnamment complexe et soutenu par une acidité fraîche et croquante qui fait presque oublier ses 14,5 % d’alcool. Un excellent dolcetto !

Tenuta Casabianca, Chianti Colli Senesi 2021

Italie 14 % - Biologique | ★★★ | $$ | 18,80 $

Code SAQ : 15180083

Enfin, une petite incursion un peu plus au sud avec ce vin rouge élaboré dans les collines de Sienne, en Toscane. Un peu discret à l’ouverture, cet assemblage de sangiovese, de cabernet sauvignon, de merlot, de canaiolo, et de colorino se montre sous un jour plus expressif après une brève aération, révélant des notes de fruits noirs, de cuir et de tomate confite. Si la corvée de conserves vous inspire un plat de pâtes avec une sauce tomate-basilic, du pecorino et de l’huile d’olive (bien sûr !), vous trouverez votre bonheur avec ce chianti simple et authentique.

Roberto Voerzio, Dolcetto d’Alba 2021, Priavino

Italie 14 % | ★★★★ | $$$ | 31,25 $

Code SAQ : 15096279

Roberto Voerzio était un « moderniste » affirmé (par opposition aux vignerons traditionalistes du Piémont) dans les années 1990. Depuis une dizaine de millésimes, épaulé par son fils Davide, il signe des vins plus fins, moins extraits et moins marqués par l’élevage en barrique. Ce dolcetto d’alba en est un brillant exemple. Les saveurs mûres de fruits noirs se déclinent en bouche avec une prestance et une longueur remarquables, portées par des tanins denses, mais surtout soyeux et élégants. Un vin rouge de gastronomie, à servir avec un « short rib » de bœuf ou des aubergines parmigiana.

Poderi dal Nespoli, Trebbiano 2021, Rubicone

Italie 12 % – Biologique | ★★1/2 | $1/2 | 15,20 $

Code SAQ : 14758875

Le trebbiano toscano est aussi connu sous le nom d’ugni blanc dans le sud-ouest de la France, où il donne des vins blancs plutôt neutres et où il est surtout utilisé par les distillateurs de Cognac et d’Armagnac. Ce domaine de la vallée du Bidente en tire un vin blanc bien agréable, dont les saveurs de citron et de poire sont soulignées de notes boisées délicates ; assez gras et tonique pour accompagner un risotto safrané aux fruits de mer.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.