COUTURE, Bertrand



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 25 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Bertrand Couture, époux de madame Nicole Gourde, fils de feu Joseph-Emile Couture et de feu Adrienne Carrier. Natif de Saint-Isidore, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Emmanuelle (Alain Paradis) et Stéphanie; ses petites-filles : Anne-Sophie Paradis, Stella Paquet, Sarah-Maude Paradis et Flavie Paquet; sa soeur et son frère : Priscille (feu Lionel Gourde), feu Yolande et André (Jocelyne Lehoux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gourde : feu Clément (Suzanne Mercure), Soeur Rita ndps, feu Arthur, Claudette (feu Jean-Marie Leclerc), Marcel (Nicole Lapointe), Lise (feu Émile Bourgault), Annie (feu Richard Tremblay), feu Jean-Claude (Denise Bourgault), Gaston et Candide (Camille Deschênes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe de l'I.U.C.P.Q. et au docteur Charles Morasse pour les soins exceptionnels et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9 h, sous la direction du