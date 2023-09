Accordez-vous donc...

C’est aujourd’hui que commence le 34e Carrefour mondial de l’accordéon à Montmagny, en Chaudière-Appalaches, avec près de 70 artistes, deux nouvelles scènes extérieures, en plus de nombreuses activités et concerts gratuits. Vous pourrez profiter d’un mélange de styles lors de concerts intérieurs et extérieurs : musique traditionnelle du Québec, jazz, musiques du monde et musique classique. Alexandre Caron et Alexandre Patry, tous deux natifs de la région de Montmagny, se produiront lors d’une première journée festive. Mario Veillette, accompagné de la pianiste Martine Billette et du « câlleur » Érick Tarte, fera danser les foules la soirée du 2 septembre. Gino Lavoie et François Dumas ainsi que Louis-Philippe Pharand offriront des prestations gratuites et sympathiques sur les perrons du centre-ville. De nombreuses pointures internationales seront aussi de la partie, dont, pour la première fois en sol québécois, le duo de jazz à la française Wilfried Touati et Christelle Raquillet (photo). Événement d’envergure internationale, le Carrefour mondial de l’accordéon se tient à Montmagny, à la fête du Travail, depuis maintenant 34 ans. En 2020, l’UNESCO a accrédité le Carrefour mondial de l’accordéon à titre d’organisme consultatif en patrimoine immatériel.

Mission accomplie

Photos fournies par la Corporation Mobilis

Charles Drouin (photo de gauche), chef de la direction de Corporation Mobilis et directeur général du Salon International de l’auto de Québec, vient de terminer son mandat (plus d’un an) de président de l’Association canadienne des Directeurs des Salons de l’auto (CASMA). Il passe ainsi le flambeau pour la prochaine année à Jim Gillespie (photo de droite), directeur général du Salon International de l’auto de Calgary-. La CASMA permet aux directeurs des salons de l’auto du Canada d’échanger et de bâtir une vision commune, ce qui contribue au développement de ces événements d’envergure. L’association est composée des six salons canadiens majeurs, soit ceux de Toronto, de Montréal, de Calgary, d’Edmonton, de Vancouver et de Québec. Le 40e Salon International de l’auto de Québec (en mars 2023) fut le Salon de l’auto canadien présentant la plus grande variété de marques grâce à une étroite collaboration entre les concessionnaires membres de Corporation Mobilis et les manufacturiers.

Représentants du Québec

Photo fournie par Pierre Fortin

Félicitations à Rémi Taillon et Sophie Brodeur (photo), de la Ferme Réso de Saint-Dominique (production veaux de grain et grandes cultures), qui représenteront le Québec lors de la finale nationale du concours Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada (JAEC). Elle se tiendra à Laval le 24 novembre et elle regroupera les 7 gagnants des grandes régions du Canada où se tient le concours. La Ferme Réso a remporté, mardi dernier, la finale provinciale du concours, présentée au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Le retour de la collecte

Photo fournie par la Collecte

Dès aujourd’hui (jusqu’au 30 septembre), Charlesbourg Toyota (16070, boul. Henri-Bourassa) et KIA Beauport (304, rue Seigneuriale) sont de retour, pour une 11e année de suite, avec leur collecte annuelle d’équipements sportifs usagés. En collaboration avec l’organisme Le Pivot, les deux concessionnaires s’impliqueront dans leur communauté en récoltant des dons, principalement des articles de sport (chaussures, patins, raquettes, ballons, bâtons, casques, etc.) qui ne servent plus et qui seront remis au centre communautaire Le Pivot pour aider les familles dans le besoin à bouger davantage. Le géant sportif Décathlon--- est le nouveau partenaire de la Collecte 2023. Une banque de dons sera mise sur pied en magasin pour ceux et celles n’ayant pas d’articles usagés à donner. Une liste d’équipements en demande, préparée par Le Pivot, sera affichée en succursale et vous pourrez acheter ces articles pour l’organisme directement sur place. Comme pour les années précédentes (photo en 2022), en participant à la collecte de dons (usagés ou neufs), vous courrez la chance de gagner un prix. Cette année, il s’agit d’une carte-cadeau d’une valeur de 1500 $ chez Décathlon. Soyez généreux.

Anniversaires

Photo fournie par TVA

Marilyse Bourke (photo), comédienne (série policière Alertes à TVA cet automne) et actrice née à Québec, 46 ans... Carlos Sainz Jr., pilote de Formule 1 espagnol avec l’écurie Ferrari, 29 ans... Gaël Monfils, tennisman français, 37 ans... Lââm, chanteuse française de descendance tunisienne, 52 ans... Mitsou Gélinas, chanteuse, animatrice et actrice québécoise, 53 ans... Gloria Estefan, chanteuse, ex-membre de Miami Sound Machine, 66 ans... Barry Gibb, dernier membre des Bee Gees encore en vie, 77 ans... Steve Sutherland, joueur de hockey québécois dans l’AMH (1972-78), avec les Nordiques de 1974 à 1978, 77 ans.

Disparus

Photos fournies par les familles

Le 1er septembre 2022 : Benoît Boutet (photo), 62 ans, ténor de réputation internationale originaire de Charlesbourg... 2022 : Doris Barrette (photo), mère de l’animatrice télé Marie-Claude Barrette... 2021 : Henriette Valium, de son vrai nom Patrick Henley, 62 ans, artiste pluridisciplinaire et premier grand auteur québécois de bandes dessinées alternatives... 2020 : Michel Gagnon, 77 ans, fondateur de l’entreprise MG Construction de Québec... 2019 : Katherine MacLean, 94 ans, auteure de science-fiction américaine... 2017 : Jérôme Choquette, 89 ans, ancien ministre de la Justice et maire d’Outremont... 2016 : Raymond Daveluy, 89 ans, organiste québécois... 2015 : Dean Jones, 84 ans, acteur américain (Un amour de Coccinelle)... 1997 : Désiré Aerts, 73 ans, zoologiste connu par une génération de jeunes Québécois sous le nom de l’Oncle Pierre... 1970 : François Mauriac, 84 ans, écrivain et journaliste.