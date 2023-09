VÉZINA, Aline



Au CHSLD de Donnacona, le 22 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Aline Vézina, épouse de feu monsieur Camillien Moisan, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Vézina et de feu dame Émilia Paquet. Elle demeurait à St-Léonard. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Léonard-de-Portneufde 10 h 00 à 11 h 00.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive Nord. Madame Vézina laisse dans le deuil ses enfants : feu Réjean, Carole (Alain-Karl Lirette); Suzanne (Réjean Morasse) et Gaétan; ses petits-enfants : Dave Lirette (Mélanie Beaulieu), Mélissa Lirette (Alexandre Roberge), Francis Morasse (Andréa Gosselin) et Mylaine Morasse (Dominique Noreau); ses arrière-petits-enfants : Marie Félix et Raphaëlle Lirette, Laurie, Julien, Tom Roberge, Arnaud et Florence Morasse, Élodie et Antoine Noreau; ses frères et soeurs : feu Maxime (Madeleine Beaumont), feu Fernand, feu Gaston (Irène Hardy), feu Lucienne (feu Robert Côté), feu Arthur, feu Yvette, feu Gratien (feu Suzanne Rochette), Jacqueline (Jean-Guy Girard), Gilles (Odette Martel) et Lucille (feu Gilles Genois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Moisan : feu Georgette (feu Bruno Julien), feu Paul-Aimé (feu Lucie Lortie), feu Roger Moisan (feu Thérèse Verreault), Marcel et Liliane Ayotte; sa filleule : Lise Moisan; son filleul : Jocelyn Vézina ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués.