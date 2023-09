CF Montréal : le retour attendu de Nancy, Camacho et Bush

Pour plusieurs joueurs du CF Montréal, le match de samedi contre le Crew de Columbus sera l’occasion de retrouvailles. Wilfried Nancy, Rudy Camacho et Evan Bush font maintenant partie du camp adverse, mais il faudra s’assurer que ça ne devienne pas une distraction.

Il sera intéressant de voir quel accueil sera réservé à Nancy, qui a été l’entraîneur-chef du Bleu-Blanc-Noir en 2021 et 2022. Le Français a quitté l’organisation après plus d’une décennie de loyaux services, qui inclut la meilleure campagne régulière de l’histoire de l’équipe, l’an dernier.

«On sait que ça va être un match chargé en émotions, mais nous, à la fin de la journée, on a un travail à faire et on veut s’assurer de récolter les trois points à la maison», a indiqué le gardien Jonathan Sirois en point de presse, jeudi.

D’ailleurs, celui-ci ne pense pas que le nouveau groupe de Nancy aura l’avantage sur le CF Montréal en raison des connaissances de l’entraîneur. Le Québécois prévoit un bras de fer contre la cinquième équipe au classement de l’Association de l’Est.

«Ça va dans les deux sens. Je crois qu’on sait comment Wilfried veut jouer, mais il connait nos joueurs, nos qualités. Ça va être un match intéressant», a mentionné Sirois.

C’est surtout le potentiel offensif du Crew qui sera à surveiller. En Major League Soccer cette saison, une seule équipe a inscrit plus de buts que Columbus (50).

D’autres retrouvailles

Au Stade Saputo, Camacho sera pour la première fois dans le camp des visiteurs. Le défenseur de 32 ans a passé cinq saisons et demie à Montréal et s’est démarqué par sa fiabilité devant son gardien et ses buts qu’il pouvait aller chercher à tout moment.

«J’ai dit à Rudy que je lui souhaitais tout le meilleur du monde pour la suite de sa carrière, mais je vais m’assurer qu’il ne marque pas contre nous au Stade Saputo ou quand on ira à Columbus», a expliqué Sirois.

«Nous savons qu’en général, nous sommes une équipe pour qui il est difficile de marquer, a rétorqué Hernan Losada, qui a entraîné Camacho en début d’année. C’est pour ça qu’on a besoin de plus de concentration, de plus d’efforts défensifs, d’un travail collectif pour essayer que l’autre équipe ne marque pas.»

Bush, le mentor

Pour revenir à Sirois, il a égalé la semaine dernière le record du club de 10 jeux blancs en une saison qui appartient à Evan Bush depuis 2018. Voilà déjà quatre ans que le gardien américain est parti de la province, mais son passage a été marquant pour plusieurs.

«Ça va faire plaisir de le voir, ça fait une couple d’années que je ne l’ai pas vu, a rappelé le jeune homme de 22 ans. Pour moi, Bush a toujours été un mentor, dès le moment où j’ai fait mon premier camp avec les pros, quand j’ai signé mon contrat et ainsi de suite. C’est quelqu’un qui a toujours été important pour moi et qui m’a donné beaucoup de conseils.»

D’ailleurs, Bush lui a écrit lorsque Sirois a effectué son 10e blanchissage, samedi dernier contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

«Il m’a souhaité du succès, sauf pour le match qui s’en vient», a dit Sirois en riant.