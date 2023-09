Cisjordanie: un Palestinien tué dans un raid israélien, selon l'Autorité palestinienne

Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs de soldats israéliens en Cisjordanie occupée durant une opération militaire, a annoncé le ministère de la Santé palestinien.

«Abdoul Rahim Fayez, 36 ans, a été tué par une balle de l'occupation (Israël, NDLR) dans la tête à Aqaba», dans le nord-est de la Cisjordanie, a précisé le ministère dans un communiqué.

Un photographe de l'AFP a vu de la fumée noire s'échapper d'un bâtiment durant le raid.

Après le départ des forces israéliennes, des habitants palestiniens se sont rendus en nombre dans une maison visée par les soldats. Certains murs et plafonds étaient criblés d'impacts de projectiles, un mur de façade était percé d'un trou de plusieurs dizaines de centimètres et, à l'intérieur, des cloisons étaient démolies.

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'avait fourni ni explication ni commentaire sur ce raid en fin de matinée.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien connaissent un nouveau regain depuis plusieurs jours.

Jeudi, un Palestinien a tué un soldat israélien et blessé six autres personnes dans une attaque à la voiture bélier près d'un poste de contrôle militaire entre Israël et la Cisjordanie, avant d'être lui-même tué par balles. La veille, un adolescent palestinien avait été abattu après avoir blessé d'un coup de couteau un civil à une station de tramway à Jérusalem.

Depuis le début de l'année, les violences liées au conflit israélo-palestinien ont coûté la vie à au moins 225 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ce bilan inclut, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe.