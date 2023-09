«Couverte de piqûres»: elle ramène des punaises de lit après un film au cinéma

Une cinéphile française qui avait l’habitude de côtoyer un cinéma du 7e arrondissement à Paris s’est retrouvée aux prises avec une infestation de punaises de lit chez elle après avoir été piquée à répétition durant un film, même si l’établissement était bien au fait du problème.

«Les employés m’ont tous confirmé que les salles sont infestées de punaises de lit, qu’ils ont reçu plusieurs signalements. Ça m’a mis en rage de me dire que le cinéma est au courant du problème et qu’ils ne ferment même pas les salles», a déploré la cliente de 53 ans au «Parisien» mercredi, selon France Live.

Le 17 août dernier, la passionnée de films qui possédait un abonnement au cinéma UGC de Bercy Village, dans le 7e arrondissement à Paris, aurait réservé un siège mal en point lors de son visionnement de «La Voie royale», a-t-elle relaté au média français.

Ce n’est qu’à sa sortie qu’elle aurait réalisé qu’elle venait d’être mordue à répétition par ce qu’elle pensait être des puces. Sitôt arrivée chez elle, elle aurait lancé ses vêtements dans la machine à laver pour ne pas prendre de chance, en oubliant cependant d’y ajouter son sac en tissu.

«Pendant les jours qui ont suivi, je me grattais au sang, je ne dormais pas de la nuit», aurait-elle indiqué au «Parisien».

C’est alors qu’elle aurait trouvé des punaises sur les coussins de son sofa et dans sa chambre, forcée de faire appel à un service d’extermination au prix de 450 euros – plus de 650 $ – pour éradiquer la vermine.

Mais ce qui ne passe pas pour la quinquagénaire, c’est que les employés du cinéma lui auraient confirmé que l’établissement était au courant de l’infestation dans ses salles. Il ne l’aurait pas non plus dédommagée pour le traitement d’extermination et son abonnement, qu’elle a choisi d’annuler, lui offrant plutôt un film gratuit.

«Nous avons reçu plusieurs signalements et les salles concernées sont traitées», se serait limité à confirmer une employée au «Parisien».