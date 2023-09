Des risques, mais une bonne stratégie pour le tramway

Le maire Bruno Marchand manœuvre sur une fine ligne lorsqu’il prétend que la Ville de Québec pourrait devenir le maître d’œuvre du volet infrastructures du tramway, mais il s’agit d’une position tactique intéressante, dans le cadre des négociations avec les consortiums.

Je dois parler des consortiums, car étant donné la confidentialité entourant le processus d’appels d’offres, on ne sait pas combien de groupes ont répondu. Toutefois, de nombreuses informations laissent croire qu’il n’y en aurait qu’un seul, ce qui viendrait d’autant plus expliquer la sortie du maire.

Sans concurrence, la Ville n’aurait effectivement pas le gros bout du bâton en termes de négociations. Mais si elle envisage de prendre en charge le volet infrastructures, ça peut changer le rapport de force en sa faveur. C’est comme si M. Marchand venait dire aux consortiums qui seraient tentés d’être trop gourmands de se garder une gêne...

Risque financier

Évidemment, si cela se concrétisait, et que la Ville devait assumer cette responsabilité pour le tramway, cela représenterait un risque financier très important pour les contribuables.

Toutefois, tout dépend du prix demandé par le ou les consortiums. Si ce prix est tellement élevé, étant donné le contexte inflationniste, avec la pénurie de main-d’œuvre et le manque de concurrence, la Ville sortira la calculatrice. Et si elle en arrive à la conclusion que même avec des dépassements de coûts, elle s’avérera gagnante en agissant comme maître d’œuvre, elle aura avantage à choisir cette option.

Si tel était le cas, le maire Marchand et son équipe doivent s’attendre à passer quelques nuits blanches.

Importante complexité

La Ville de Québec a retenu cette option pour construire le Centre Vidéotron il y a plus de dix ans. Elle a ainsi pu mettre en compétition un grand nombre d’entreprises, en multipliant les appels d’offres, mais le processus s’est avéré des plus rigoureux.

Le résultat s’est quant à lui avéré des plus concluants, avec le respect des échéanciers et des coûts moins élevés que prévu. Néanmoins, on parlait d’un amphithéâtre, projet dont la complexité n’est pas comparable à celui d’une infrastructure de transport comme le tramway.

Comme en témoignaient mercredi les sorties de nombreux intervenants interrogés par Le Journal, l’idée fait son chemin. Et si elle peut contribuer à ce que la Ville finisse par entamer le projet, ça ne peut être que positif pour la région.