«Elle fait tout pour se rétablir»: Claudette Dion fait le point sur la santé de Céline

Céline Dion ne compte pas se laisser abattre par la maladie !

Lors d'une interview accordée à HELLO! Canada pour une entrevue publiée jeudi (31 août 23), Claudette Dion, la sœur aînée de la star, a fait le point sur le rétablissement de la chanteuse atteinte du syndrome de la personne raide. « Elle fait tout pour se rétablir, a-t-elle déclaré à propos de Céline Dion. C’est une femme forte. »

L’interprète de My Heart Will Go On, âgée de 55 ans, a révélé qu'elle avait été diagnostiquée avec cette maladie neurologique rare dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle a également annoncé qu'elle avait mis ses projets de tournée en pause pour se concentrer sur sa guérison.

« C'est une maladie dont nous savons si peu de choses », a ajouté Claudette Dion au média, avant de décrire ce qui handicape le plus sa sœur. « Il y a des spasmes - ils sont impossibles à contrôler. Vous savez que les gens se lèvent souvent la nuit à cause d'une crampe dans la jambe ou le mollet ? C'est un peu comme ça, mais dans tous les muscles. On ne peut pas faire grand-chose pour la soutenir, pour atténuer sa douleur. »

Claudette Dion, également chanteuse, a conclu que la famille et les fans « croisaient les doigts pour que les chercheurs trouvent un remède à cette terrible maladie ».