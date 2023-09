Explosion en République dominicaine: un chef d'entreprise inculpé d'«homicide involontaire»

Le parquet de la République dominicaine a annoncé jeudi qu'il allait inculper d'«homicide involontaire» l'un des propriétaires de Vidal Plast, l'atelier de plastique à l'origine de l'explosion du 14 août qui a fait 37 morts et 59 blessés à une vingtaine de kilomètres de la capitale.

José Guerrero, l'un des procureurs chargés de l'affaire, a précisé à la presse que Edward Vidal est «pour le moment» inculpé d'«homicide involontaire pour violation de la loi sur la santé et de la loi sur l'environnement».

Le parquet «demande également un an de détention préventive» pour M. Vidal, des garanties et une comparution de sa femme et de sa fille, a ajouté M. Guerrero.

Mercredi, les autorités dominicaines ont arrêté M. Vidal et Mme Maribel Sandoval, propriétaires de Vidal Plast, ainsi que leur fille, lors d'une descente de police à leur domicile de San Cristobal où s'est produit l'incendie.

Un rapport préliminaire des pompiers daté du 18 août, qui a fuité dans la presse cette semaine, a révélé que l'épicentre de la détonation était le siège de l'entreprise.

L'atelier «contenait des accumulations de gaz et de matériaux inflammables qui, avec des étincelles, une inflammation, de la chaleur ou une friction, auraient pu déclencher l'explosion», selon ce document.

Les pompiers ont noté que Vidal Plast avait fait l'objet d'un rapport sur la production de fumées en mars. Un produit qui doit être stocké à des températures inférieures à 20oC et qui est très réactif aux changements de températures, aux étincelles et à l'humidité, avait été détecté.

Le parquet a également déclaré qu'«à ce jour, 15 personnes ont été identifiées» et «22 corps sont en cours d'identification».

Un précédent bilan faisait état de 33 morts.

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, beaucoup de bâtiments de la zone commerciale où s'est produite l'explosion étaient inoccupés, car un parking était en construction.