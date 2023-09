Faites griller un steak parfait (et servez-le avec son beurre aromatisé!)

Comment réussir la cuisson d’un steak gigantesque à tout coup ? La cuisson d’une telle pièce de viande est bien souvent intimidante, mais avec la bonne technique, plus jamais vous ne raterez une cuisson. Laissez la place au goût naturel de cette pièce de viande, de grâce ne la masquez pas avec un assaisonnement trop généreux ou trop goûteux. La simplicité rendra justice à l’aliment et aux producteurs qui mettent tant d’effort à nous donner un produit de qualité. Le prix des aliments a explosé ces dernières années, d’autant plus pour le bœuf, alors optez pour une consommation moins fréquente, mais de meilleure qualité. La différence de goût dans l’assiette sera notable. Nous avons la chance d’avoir de très bons producteurs de bœuf au Québec, alors profitez de cette occasion pour aller les encourager. Consommez de façon responsable, locale, mais surtout... gourmande. Bon BBQ !

Portions : 2

Préparation : 30 min

Cuisson : 1 h 15 min

Température interne : 120 °F-170 °F |

Bleu : 120 °F

Saignant : 130 °F

Méd./saignant : 145 °F

Médium : 160 °F

Bien cuit : 170 °F

INGRÉDIENTS

2 biftecks de côtes avec os

1 c. à soupe de sel kasher

Beurre aromatisé

250 g de beurre salé

1 citron, zeste seulement

1 c. à soupe de thym

1⁄2 c. à soupe de thym

1⁄2 c. à soupe de persil

1 c. à thé d’ail, émincé

MÉTHODE

Dans un bol, mettre tous les ingrédients pour le beurre aromatisé et bien mélanger. Déposer le mélange sur une pellicule plastique en formant un billot à l’horizontale. Replier la pellicule plastique sur elle-même et former un cylindre. Refermer les bouts de la pellicule plastique et mettre au congélateur 30 min, ou quelques heures au frigo.

Préchauffer le BBQ en cuisson indirecte à température moyenne à 300 °F. Pour les BBQ au charbon, ajouter un bloc d’essence de bois pour ajouter un élément fumé.

Assaisonner les biftecks avec le sel kasher sur les deux côtés et les mettre sur le gril en cuisson indirecte pendant 1 h (ou plus, selon la cuisson désirée).

Retirer les biftecks 10 °F avant d’atteindre la cuisson voulue et les laisser reposer à température ambiante.

Pendant le temps de repos, augmenter la température du BBQ au maximum (500 °F +). Il est important de s’assurer que le gril est le plus chaud possible avant de poursuivre.

Remettre les biftecks sur le gril, mais cette fois-ci en cuisson directe. Faire saisir chaque côté 2-3 min pour obtenir une belle coloration. Pour obtenir un résultat optimal avec un BBQ au charbon, retirer la grille et mettre les biftecks directement dans les braises.

Laisser reposer les biftecks 5-10 min avant de servir. Pendant ce temps, retirer le beurre de son emballage et couper des rondelles. Au moment de servir, déposer une ou deux rondelles de beurre aromatisé sur chaque bifteck.

CONSEIL

Pour réussir sa cuisson chaque fois, l’utilisation d’un thermomètre à sonde est essentielle. Il donne une lecture précise de la cuisson et cette information est cruciale pour obtenir un bon résultat. C’est un outil indispensable au même titre que des pinces à BBQ ou une brosse de nettoyage. Plusieurs modèles sont offerts sur le marché à différents prix.