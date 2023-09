«Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple»: un premier solo réussi pour la gagnante de «Canada’s Drag Race»

La couronne posée sur la tête de Gisèle Lullaby au terme de la dernière saison de Canada’s Drag Race a fait d’elle un symbole d’excellence. Et elle fait dignement honneur à ce titre avec Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple, un tout nouveau spectacle unique en son genre et, surtout, absolument hilarant.

Il y a un an – presque jour pour jour – que Gisèle Lullaby est entrée dans les hautes sphères de la communauté drag en devenant la toute première Québécoise à remporter la populaire compétition Canada’s Drag Race. Elle a depuis fait le tour du monde grâce à son art, foulant les scènes des États-Unis à l’Australie, en passant Paris, Londres et bon nombre d’autres villes européennes où elle est adulée.

Mais c’est aujourd’hui sur le Québec que la drag-queen jette son dévolu avec Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple, sa première tournée solo d’envergure. À quoi s’attendre de ce projet qui décollait en grande pompe jeudi soir au Cabaret du Casino de Montréal?

Humour, danse, théâtre, etc.

Dans un récent entretien avec Le Journal, elle nous promettait un amalgame de théâtre, de musique, de stand-up et de lip-sync. Un résumé qui, sur papier, peut laisser perplexe. Mais en réalité, Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple s’avère étonnamment cohérent, fluide et divertissant.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sa prémisse est simple: tout au long des 90 minutes du spectacle, la drag-queen tente de résoudre le mystère entourant la disparition suspecte de sa précieuse couronne.

C’est en enfilant les identités – lire ici: les perruques – de différents personnages que Gisèle Lullaby fera progresser son enquête, toujours à grands coups de paillettes scintillantes, de gags d’une délicieuse absurdité et de numéros musicaux enlevants. Et elle ratisse très large dans sa sélection musicale, empruntant les succès de Cher, Céline Dion, Dua Lipa, Marie-Mai, Fiona Apple, The Weather Girls, Juliette Armanet et autres Marion Cotillard pour s’exécuter, toujours sans faille, entourée de quatre danseurs.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Charisme indéniable

Ceux-ci représentent toutefois – et malheureusement – le maillon faible du spectacle, leur aplomb peinant à rivaliser avec celui d'une Gisèle Lullaby au sommet de son art. Il faut dire que la drag queen a la dégaine d’une véritable star; elle fait montre d’une impressionnante aisance sur scène, en plus d’être incroyablement charismatique et attachante. Et on lui découvre ici un talent inné pour l’humour, faisant sien un texte signé Marla Deer capable de rivaliser avec celui de bien des one-man-shows qui sillonnent présentement la province.

Bref, Gisèle Lullaby est plus qu’une simple drag-queen. Elle est une artiste à part entière, multidisciplinaire et, surtout, à garder à l’oeil. Car force est de constater que son sacre à Canada’s Drag Race n’était en fait que le début d’une grande et longue aventure sous les projecteurs d’ici et d’ailleurs.