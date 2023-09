Grand Prix cycliste: la voie Camillien-Houde dans un piètre état

À une semaine du Grand Prix cycliste de Montréal, la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance ne semblent toujours pas en état d’accueillir convenablement l’élite mondiale.

Plusieurs endroits ont encore besoin de réparations avant de pouvoir lancer la 12e présentation de la course cycliste, le dimanche 10 septembre. L’épreuve doit être télédiffusée dans 130 pays pendant plus de cinq heures.

Photo Jean-Louis Fortin

La portion la plus dégradée retrouve sur la voie Camillien-Houde puis sur le chemin Remembrance, qui permettent de gravir le mont Royal à partir de l’avenue du Parc.

Photo Jean-Louis Fortin

Dans la montée, on ne compte plus les crevasses et les irrégularités dans la chaussée. Au cours des dernières années, certaines ont été comblées par des réparations de fortune qui commencent à s’effriter. Des photos ont été prises jeudi soir.

Photo Jean-Louis Fortin

Des cratères

Une fois dépassé le sommet de la montagne, dans la descente du chemin Remembrance, le peloton lancé à plus de 70 km/h devra éviter plusieurs cratères, dont un profond nid-de-poule d’au moins deux pieds de long sur le côté droit.

Photo Jean-Louis Fortin

D’autres portions du tracé, asphaltées au cours des dernières années, sont heureusement moins rugueuses, comme sur l’avenue du Parc ou le Chemin de la Tour, qui mène à la fameuse côte de Polytechnique.

Plusieurs cyclistes contactés par Le Journal ont critiqué l’état du parcours sur Camilien-Houde. Au moins un habitué du circuit a affirmé que c’était mieux que l’an dernier.

Photo Jean-Louis Fortin

Silence à la Ville

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante nous a référé à la direction des relations de presse pour commenter. Le service des communications n’a pas donné suite à notre demande outre un accusé de réception.

Photo Jean-Louis Fortin

L’organisateur et pdg de l’événement, Sébastien Arsenault, a toutefois mentionné que les quatre arrondissements ont fait des travaux depuis le 20 août.

Comme à chaque année, les équipes des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) travaillent en collaboration avec les villes pour leur faire part des endroits nécessitant des interventions.

Dans la métropole, chaque arrondissement programme les interventions sur la chaussée de façon autonome.

Photo Jean-Louis Fortin

« L’équipe opérationnelle a demandé en début de semaine une dernière intervention sur une craque longitudinale qui devrait être faite dans les prochains jours. Certains autres aménagements de mobiliers urbains seront faits la semaine prochaine », a expliqué M. Arsenault.

L’administration Plante doit dévoiler bientôt son plan pour la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance. Parmi les scénarios envisagés, on souhaite notamment améliorer la sécurité des cyclistes, mais sans interdire complètement les autos.

Sprint final

Autant à Québec qu’à Montréal, des travaux de dernière minute sont souvent réalisés dans les jours précédents la compétition.

À Québec, le chantier de place George-V est terminé devant le manège militaire où se trouve la ligne de départ et d’arrivée.

« Les travaux et réparations seront complétées à temps pour le Grand Prix, mais il reste quelques entraves, entre autres devant l’hôtel de ville », a précisé le porte-parole de la Ville de Québec, Jean-Pascal Lavoie.

-Avec la collaboration de Jean-Louis Fortin