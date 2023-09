JetBlue suspend tous ses vols vers Cuba

La compagnie américaine JetBlue, la première à avoir repris les vols réguliers entre les États-Unis et Cuba en 2016, peu après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a annoncé vendredi suspendre tous ses vols vers l’île en raison des restrictions imposées aux voyageurs par les États-Unis.

• À lire aussi: Ces objets à ne jamais emporter dans un avion, et ceux à ne pas oublier

• À lire aussi: Un avion rempli de Québécois fait une sortie de piste à Cuba

«JetBlue a pris la décision de suspendre toutes ses liaisons vers Cuba», a annoncé la compagnie dans un communiqué transmis à l’AFP, précisant que la dernière liaison aurait lieu le 17 septembre.

Cette décision intervient alors que «la demande de voyages vers l’île a été significativement impactée par les restrictions imposées aux voyages vers Cuba après le lancement de notre service», explique la compagnie, sans plus de précision sur la nature de ces restrictions.

Elle souligne en outre que cette décision «lui permettra de redéployer des avions supplémentaires» sur ses «itinéraires les plus performants».

Washington interdit toujours officiellement aux touristes américains de se rendre à Cuba. Les voyages sont cependant autorisés pour les regroupements familiaux ou les échanges culturels et éducatifs.

JetBlue avait été la première -depuis 1961 et la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba- à lancer en grande pompe le 31 août 2016 un vol commercial régulier entre un aéroport américain, celui de Fort Lauderdale, en Floride, et une ville cubaine, Santa Clara, au centre de l’île.

Les vols de compagnies aériennes américaines ont été rétablis vers Cuba à la faveur du rapprochement diplomatique entre les deux anciens ennemis de la Guerre froide, quand Barack Obama (2009-2017) était à la Maison-Blanche.

Cependant, son successeur Donald Trump (2017-2021) avait durci les sanctions, suspendant notamment tous les vols entre les États-Unis et les provinces de l’île, ne conservant que ceux vers la capitale.

En 2022, l’administration du démocrate Joe Biden a autorisé la reprise des liaisons vers les provinces.

Depuis 1962, Washington impose à Cuba un embargo économique, toujours en vigueur aujourd’hui.