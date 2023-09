La vie sexuelle des jeunes adultes ralentie par la hausse du coût de la vie

Le coût de la vie ne cesse d’augmenter, si bien que les jeunes de la génération Z voient leurs économies disparaitre avec leur vie sexuelle.

En effet, 65 % des célibataires de la génération Z ont avoué voir leur situation de vie nuire à leurs relations interpersonnelles, selon le Bumble’s 2023 Sex Index. Il s’agit là d’un phénomène connu sous le nom de «home-blocked» (blocage à domicile), selon ce qu’a rapporté le New York Post.

Au moment où les jeunes adultes ont plein de libido et tentent d’acquérir des expériences sexuelles, ceux-ci sont souvent freinés par leur situation de vie, alors que de plus en plus restent chez leurs parents, selon une étude publiée en 2022. Il est en effet difficile de coucher avec quelqu’un sachant que les parents sont dans la pièce d’à côté.

C’est le cas notamment d’Hannah – dont le nom a été changé pour préserver son identité – qui habite à Sydney, en Australie, avec ses parents. La jeune femme de 22 ans travaille à temps partiel en plus d’étudier à l’Université à temps plein.

Après avoir habité seule pendant six mois, elle s’est résignée à retourner chez ses parents afin de pouvoir économiser. Alors qu’elle devrait trouver sa vie sexuelle excitante, elle estime qu’elle est plutôt stressante.

«Il est très difficile de trouver du temps pour être intime lorsque toute votre famille est à la maison tous les soirs. Vous devez vous faufiler et vous assurer que vous êtes vraiment silencieux et que vous avez toujours peur que quelqu'un entende ou entre», a expliqué la jeune femme.