L’album «D’eux» célébré à la SuperFrancoFête: un hommage à Céline Dion qui s’annonce émouvant, selon Scott Price

Jouer de grandes chansons de Céline Dion à l’Agora de Québec, dimanche soir, pendant que l’icône québécoise combat la maladie à Las Vegas va générer beaucoup d’émotions, prédit son directeur musical depuis 2015, Scott Price.

• À lire aussi: SuperFrancoFête: rien de trop beau pour la musique en français

• À lire aussi: Longue fin de semaine: 8 activités à Québec et à Montréal

• À lire aussi: GIMS à la SuperFrancoFête 2023: «le français ne s’éteint pas, il s’étend»

Déjà durant les répétitions, «on voit ce qui s’en vient et tout le monde a des moments d’émotion», affirme celui qui dirigera une équipe de 14 musiciens lors de la présentation du spectacle Pour toi Céline – hommage à l’album D’eux, dans le cadre de la SuperFrancoFête 2023.

«Quand tu vois tout ce qu’elle a fait résumé en deux heures, tu te dis: quelle carrière! Dans les vidéos, on voit les sommets qu’elle a atteints. C’est impressionnant», ajoute Scott Price qui, comme les autres employés de la chanteuse, vit d’espoir.

«On espère que sa carrière est seulement mise sur pause, mais ce spectacle est un moment de réflexion intense.»

Isabelle Boulay, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Camille Lellouche, Véronic DiCaire, Corneille et Roch Voisine font partie de la distribution de ce spectacle.

Haute estime

Selon le musicien, qui était aussi aux commandes du grand spectacle de la SuperFrancoFête, jeudi, il faut avoir côtoyé Céline Dion de près pour bien mesurer l’ampleur de sa gloire internationale.

«On arrive dans les galas à Los Angeles avec Prince, Madonna et quand c’est Céline qui arrive, c’est comme la mer Rouge qui ouvre. Tout le monde l’aime, tout le monde la respecte. Elle est tenue en extrêmement haute estime partout», dit-il.

«Combien de chanteurs ou chanteuses jouent à Londres, Paris, Singapour, Macao? Y’a pas grand monde à ce niveau. C’est tellement une grande star.»

Des chansons qui évoluent

Scott Price n’était pas dans l’entourage de Céline Dion quand D’eux a vu le jour, en 1995, pour devenir ensuite l’album en français le plus vendu de tous les temps. Or, depuis qu’il partage la scène avec elle, il est devenu familier avec quelques titres de ce disque mythique, à commencer par l’incontournable Pour que tu m’aimes encore.

«Les admirateurs de Céline, qu’ils soient en Australie, en Allemagne ou en Angleterre, tout le monde connaît cette chanson. C’est la plus connue de son répertoire francophone.»

Au fil du temps, fait remarquer le musicien, d’autres titres de D’eux ont évolué en concert.

«Sans dire qu’on a transformé les chansons, elles sont devenues plus lourdes. Par exemple, dans Le ballet, la touche blues est plus intense. En 2016, on a fait Je sais pas avec un grand orchestre, cinq cordes et cinq cuivres. Pour moi, comme arrangeur, c’était plaisant de faire une grosse version.»

Pour toi Céline – hommage à l'album D'eux à l'Agora de Québec, dimanche, à 20h. Des places debout sont encore disponibles. Le spectacle sera télédiffusé sur la chaîne M6, en France, le 15 septembre. La date de diffusion à TVA au Québec n'est pas encore annoncée.