LCF et NFL: heureux mariage pour un vrai partisan de football

On dirait que certains partisans de la NFL se sentent obligés de lever le nez sur la Ligue canadienne de football. Pourquoi?

La question me chicote à l’aube de la prochaine saison de la NFL. Personnellement, j’aime les deux.

Si tu es attiré par le spectacle, va regarder la NFL. On parle d’une production hollywoodienne à chaque match avec les nombreuses caméras et les différentes prises de vue. Le tout contribue d’ailleurs à donner l’impression que le jeu est tellement plus rapide que dans la LCF.

L’amateur pur et dur de football saura toutefois apprécier tout autant l’exécution des jeux dans la Ligue canadienne de même que les habiletés des joueurs. On est choyés dans la LCF à ce niveau.

Plusieurs anciens de la NFL ont reconnu la qualité des athlètes présents dans le circuit canadien quand ils y ont joué, que ce soit Ricky Williams ou Chad Ochocinco. Présentement, c’est l’ancien quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique Nathan Rourke qui, à 25 ans, tend à démontrer qu’il a le talent nécessaire pour jouer dans la NFL. Ayant impressionné durant les matchs préparatoires, il vient ainsi de signer un contrat et figure sur l’équipe d’entraînement des Jaguars de Jacksonville.

Betts et Bowman sont en ville

En 10 matchs avec les Lions, qui sont justement de passage samedi au stade Percival-Molson, Rourke avait complété 78,7% de ses passes, la saison dernière, pour accumuler en moyenne 335 verges de gains par match par la voie aérienne. C’est énorme! L’ancien des Alouettes Vernon Adams fils est celui qui est appelé à lui succéder. Pour moi, la visite des Lions m’excite également par la présence du joueur de ligne défensive québécois Mathieu Betts et, dans les circonstances, celle de l’instructeur John Bowman.

Maintenant entraîneur de la ligne défensive des Lions, Bowman sera d’ailleurs honoré à la mi-temps, tout comme Larry Smith, Jacques Dussault, Josh Bourke et Lloyd Fairbanks, pour sa prochaine intronisation au Temple de la renommée du football canadien.

J’ai eu la chance de côtoyer Bowman à l’époque où il jouait avec les Alouettes car on s’entraînait au même endroit durant la saison morte, soit chez Catalyst Santé. À mes yeux, Bowman est l’ultime athlète professionnel. C’est un homme terre à terre et quand il est dans une pièce, il y met de la lumière. Samedi soir, c’est tout le stade Percival-Molson qui semblera mieux éclairé lorsqu’il sera présenté en compagnie des autres futurs intronisés. Parmi eux, je salue notamment Larry Smith, qui a fortement contribué à donner une identité aux Alouettes et qui, en tant que commissaire, a fait de la LCF ce qu’elle est aujourd’hui: une ligue très intéressante pour les amateurs de football.

(Propos recueillis par Benoît Rioux)