Le Canada devrait imiter la Californie

Alors que la Californie s’apprête à bannir les petits moteurs à essence, des voix s’élèvent ici pour que le Canada fasse de même.

• À lire aussi: Les tondeuses à essence polluent autant que les autos

La California Air Resources Board (CARB), l’agence responsable de la qualité de l’air dans cet État, imposera une norme de zéro émission dès 2024 sur la grande majorité des petits moteurs à essence (moins de 19 kw/25,5 cv) pour les équipements non destinés à un usage routier. Ce qui signifie en réalité l’électrification des équipements et l’interdiction des moteurs à essence.

Est-ce que le Canada devrait s’en inspirer?

«Je pense que oui, opine Tom Green, analyste des politiques de solutions climatiques à la Fondation David Suzuki. Ce que la CARB a réalisé, c’est qu’avec les efforts pour diminuer la pollution des voitures et l’arrivée de la voiture électrique, le bilan s’améliore. Mais il y a eu moins d’efforts avec les petits moteurs de telle sorte que maintenant ils émettent plus de pollution que les voitures.»

«Un petit scooter à moteur deux-temps produit plus de pollution qu’une Cadillac Escalade. Il faut faire une conversion vers l’électricité et pas seulement pour les petits équipements, mais tous les petits moteurs, les véhicules hors route, les motomarines, tout. Ça pollue beaucoup plus que ce que les gens croient», plaide Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada.

Photo d'archives, Agence QMI

Des avis qui rejoignent celui de Michael Brauer, de la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique.

«À mesure que des progrès ont été réalisés sur des sources de pollution atmosphérique, il est devenu de plus en plus évident que d’autres «petites» sources qui, globalement, deviennent importantes, telles que les petits moteurs, doivent être ciblées [...] Il n’existe pas de niveau de pollution atmosphérique sécuritaire. Le Canada dispose de nombreuses sources d’énergie renouvelable et devra éventuellement éliminer l'utilisation de combustibles fossiles», avance-t-il.

Pour le professeur Jeffrey R. Brook, de l’Institut de recherche en transport de l’Université de Toronto, la réponse est également oui, d’autant plus que la solution de rechange est disponible.

«Le tableau d’ensemble est la nécessité de s’éloigner de la dépendance aux combustibles fossiles. Logiquement, nous devrions chercher d’abord là où de bonnes alternatives existent [...] Nous devrions utiliser notre précieux pétrole et le carbone restant que nous pouvons émettre pour des choses dont nous avons vraiment besoin. Nous devrions nous demander si nous avons vraiment besoin de ces petits moteurs pour une cour et un divertissement parfait. Et si oui, utilisons-les avec parcimonie et recherchons des alternatives.»

Toronto y pense

Dans un rapport publié en juin dernier, la Ville de Toronto analyse la possibilité d’interdire les petits équipements à moteurs deux-temps «en raison des impacts sur la qualité de l’air, sur la santé humaine et le bruit».

La ville qui remplace chaque année «10 à 15% de ses équipements à moteur deux-temps par une alternative électrique» évalue un plan de transition permettant à ses propres services et aux entreprises de s’adapter progressivement.

Elle pourrait aussi arrêter l’utilisation des souffleurs à feuilles par ses services municipaux dès 2025.

Lorsque questionné sur les émissions des petits moteurs, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) – qui n’a pas encore statué sur la question – a référé Le Journal à la CARB, le ministère s’y référant aussi.

«À l’avenir, le Canada continuera de surveiller de près les développements aux États-Unis concernant les petits moteurs et équipements hors route à allumage par étincelle», a expliqué Nicole Allen, porte-parole de ECCC.

Une référence

L’État le plus peuplé des États-Unis étant aussi le plus touché par la pollution des véhicules à moteur, la Californie compte parmi les leaders mondiaux au chapitre de la réglementation de la qualité de l’air, établissant ses premières normes dès 1969.

La CARB a ensuite été la première à mettre des règles d’émissions sur les petits moteurs en 1990.

Le Québec et la CARB unissent d’ailleurs leurs efforts depuis 2014 sur le marché du carbone.

«Grâce à l’influence de la CARB qui a poussé pour diminuer les émissions de ces petits moteurs, l’industrie a dû répondre à cette réglementation et améliorer ses moteurs», estime Tom Green.

Photo fournie par Tom Green

Le Journal a contacté d’autres organismes «verts», mais a seulement trouvé de l’expertise à ce sujet à la Fondation David Suzuki.

«Je pense qu’on est tous très concentrés sur l’urgence de diminuer les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ). Parfois on oublie toutes les autres sources de pollution urbaine et dans nos vies qu’on devrait essayer de diminuer», convient M. Green.

Jeffrey R. Brook pense également que parfois l’attention sur un sujet important en cache parfois d’autres plus globaux.

«Le récent débat sur l’interdiction des cuisinières à gaz et des branchements au gaz naturel dans les nouveaux bâtiments est un sujet sur lequel la Californie a également entamé le dialogue public. La discussion sur les cobénéfices (par exemple, l'asthme chez les enfants) est importante, mais détourne l’attention de la vision plus large qui consiste à supprimer l’utilisation des combustibles fossiles, en commençant par là où nous avons de bonnes alternatives et où il est possible d’essayer», conclut M. Brook.