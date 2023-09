Le plan du long week-end!

L’été est loin d’avoir dit son dernier mot ! Soleil et chaleur pour cette longue fin de semaine de la fête du Travail. Voici trois bouteilles pour égayer vos soirées.

Jean Foillard, Cuvée Corcelette 2021, Morgon, France

49,00 $ - Code SAQ 12201643 – 12 %

Avec le Fleurie, c’est probablement ma cuvée préférée chez Foillard. Le côté floral et pot-pourri me fait souvent penser aux grands vins de Vosne-Romanée, en Bourgogne. Cette cuvée parcellaire provient d’un plateau de sable d’environ 9 hectares jouxtant le climat Les Charmes et situé entre Chiroubles et Fleurie. Issu d’un millésime compliqué, le vin retrouve sa structure d’antan avec un corps léger, une matière juteuse, des tanins délicats et une longue allonge à la fois fruitée et minérale. Un petit trait vert en finale apporte une belle amertume à l’ensemble et ajoute de l’élégance au caractère déjà bien défini du vin.

★★★★ $$$$

Domaine de la Rectorie, Côté Mer 2022, Collioure, France

28,45 $ - Code SAQ 11632441 – 14,5 %

C’est l’un de mes rosés préférés, mais attention, ce n’est pas un rosé de piscine. C’est du sérieux ! Du grenache 100% noir offrant des parfums éclatants de fraise, de cerise confite, de réglisse, de thym, et d’iode. La bouche est large et richement composée avec un fruit ample et nourri. D’un millésime solaire, on sent évidemment un côté capiteux en finale, mais qui est parfaitement enveloppé par la matière. Un rosé à déguster comme un vin rouge à table avec un onglet saignant et quelques frites maison. Ne pas servir trop froid.

★★★ $$ 1⁄2

Edetaria, Via Terra 2022, Terra Alta, Espagne

18,65 $ - Code SAQ 13802969 – 13 %

Énormément de fraîcheur et de plaisir avec ce 100% grenache blanc. Des tonalités de pomme jaune, de poire, de tilleul et de fleur blanche. C’est axé sur la pureté du fruité (élevage en cuve inox) avec une bouche à la fois ample et vive. Touche saline en finale. Le blanc de piscine par excellence offert à prix d’ami.

★★★ $$ 1⁄2

